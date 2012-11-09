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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200017012
Уникальный номер закупки
12-2-7388
Наименование закупки
Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2012 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cтражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.11.2012 12:00 GMT +309.11.2012 12:0009.11.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200017012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2012 14:0012.11.2012 14:0012.11.2012 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200017012Дата и время вскрытия заявок Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».Москва
Подведение итогов не позднее
03.12.2012 23:5903.12.2012 23:5903.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200017012Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатной продукции (газет, журналов) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
22.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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