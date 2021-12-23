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    Главная / Торги / Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика" (БЕВ 92260)

    Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика" (БЕВ 92260)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:3023.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110919159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110919159

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0092260/ГДиагностика

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0092260/ГДиагностика/К/ГОС/Э/08.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика" (БЕВ 92260)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    92260_Документация КО.zip

    Продление вскр_23.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110919159Подведение итогов не позднее Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лебедок тяговых с гидравлическими приводами и дизельными двигателями для нужд АО "Газпром диагностика"

    Начальная цена

    70 173 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение С7076

    196158, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 40

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лебедки тяговой с гидравлическим приводом на шасси 8x8 для нужд АО "Газпром диагностика""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Поставка лебедки тяговой (возвратная) с гидравлическим приводом на шасси 6x6 для нужд АО "Газпром диагностика""

    Кол-во: 2.0

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    Конкурентный отбор
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    Без обеспечения
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