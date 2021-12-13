www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110918234
Уникальный номер закупки
21/4.5/0101901/МРГСамара
Наименование закупки
Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
Почтовый адрес
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
Контактный телефон
+7 846 310-33-91
Факс
--
Адрес электронной почты
F0631306@samgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонтьева К. В.
Место рассмотрения предложений
443099, г. Самара, ул. Водников, 24-26
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"
Начальная цена
2 050 941,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Самара
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26
26.20.11
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.