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    Главная / Торги / Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"443099, г. Самара, ул. Водников, 24-26Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110918234

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0101901/МРГСамара

    Номер закупки

    0249/21/4.5/0101901/МРГСамара/ПР/ГОС/Э/08.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Самара
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара

    Юридический адрес

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26

    Почтовый адрес

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26

    Контактный телефон

    +7 846 310-33-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    F0631306@samgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леонтьева К. В.

    Место рассмотрения предложений

    443099, г. Самара, ул. Водников, 24-26

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918234Подведение итогов не позднее Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"443099, г. Самара, ул. Водников, 24-26

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

    Начальная цена

    2 050 941,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Самара
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Самара

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Водников, 24-26

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ноутбуков для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Самара""

    Кол-во: 33.0

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