Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.

    Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 05:0028.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918201Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110918201

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0095387/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/2.1/0095387/ТГТомск/К/ГОС/Э/08.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_95387.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 11:0017.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918201Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления I-V класса опасности для нужд Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2022-2024 гг.

    Начальная цена

    343 236,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    38.22.19.000

    Услуги по переработке прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клавиатура, манипулятор "мышь" с соедини"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 2"

    "Отходы бумаги и картона от канцелярской"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 3"

    "Системный блок компьютера, утративший по"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 4"

    "Картриджи печатающих устройств с содержа"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 5"

    "Покрышки пневматических шин с металличес"

    Кол-во: 7800.0

    "Позиция 6"

    "Осадок очистных сооружений дождевой (лив"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 7"

    "Отходы пленки полиэтилена и изделий из н"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 8"

    "Рукава пожарные из натуральных волокон н"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 9"

    "Фильтры воздушные автотранспортных средс"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 10"

    "Приборы КИП иА и их части, утратившие по"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 11"

    "Принтеры, сканеры, многофункциональные у"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 12"

    "Непищевые отходы (мусор) кухонь и органи"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 13"

    "Отходы зачистки внутренней поверхности г"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 14"

    "Светодиодные лампы, утратившие потребите"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 15"

    "Золы и шлаки от инсинераторов и установо"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 16"

    "Стружка черных металлов несортированная"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 17"

    "Тара из прочих полимерных материалов, за"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 18"

    "Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 19"

    "Обувь кожаная рабочая, утратившая потреб"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 20"

    "Опилки и стружка древесные, загрязненные"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 21"

    "Отходы упаковочного картона"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 22"

    "Абразивные круги отработанные, лом отраб"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 23"

    "Песок, загрязненный нефтью или нефтепрод"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 24"

    "Источники бесперебойного питания, утрати"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 25"

    "Спецодежда из хлопчатобумажного и смешан"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 26"

    "Опилки и стружка натуральной чистой древ"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 27"

    "Мониторы компьютерные жидкокристалически"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 28"

    "Осадок (шлам) механической очистки нефте"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 29"

    "Тара из черных металлов, загрязненная ла"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 30"

    "Шлам очистки емкостей и трубопроводов от"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 31"

    "Остатки и огарки стальных сварочных элек"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 32"

    "Обтирочный материал, загрязненный нефтью"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 33"

    "Инструменты лакокрасочные (кисти, валики"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 34"

    "Фильтры очистки топлива автотранспортных"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 35"

    "Остатки дизельного топлива, утратившего"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 36"

    "Отходы резиноасбестовых изделий незагряз"

    Кол-во: 22.5

    "Позиция 37"

    "Медицинские отходы"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 38"

    "Фильтры очистки масла автотранспортных с"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 39"

    "Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 40"

    "Тормозные колодки отработанные с остатка"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 41"

    "Шланги и рукава из вулканизированной рез"

    Кол-во: 129.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211091657
    Поставка оборудования модульного для объекта строительства "Реконструкция ДКС-1,2 на Оренбургском НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 03195)
    Поставка оборудования модульного для объекта строительства "Реконструкция ДКС-1,2 на...
    177208
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    40 739 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211091655
    Поставка машин с дизельными двигателями для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ФАВ 01534)
    Поставка машин с дизельными двигателями для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ФАВ...
    177211
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    63 353 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211091654
    Поставка гидравлической полиметилсилоксановой жидкости для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00919)
    Поставка гидравлической полиметилсилоксановой жидкости для нужд дочерних обществ ПАО...
    177213
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    25 885 860
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211091652
    Поставка поста контроля, аккумуляции и сброса газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02703)
    Поставка поста контроля, аккумуляции и сброса газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный"...
    177214
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чеченская республика
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211091650
    Поставка дроби стальной для нужд ООО "КЗИТ" (ФАВ 06077)
    Поставка дроби стальной для нужд ООО "КЗИТ" (ФАВ 06077)
    177215
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    8 217 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211091614
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый от ст.Преградная до а.Псемен, с.Курджиново с отводом на х.Ершов Урупского района Карачаево-Черкесской Республики Газопровод межпоселковый от п.Курджиново до с.Предгорное, с.Подскальное Урупского района Карачаево-Черкесской Республики (22/2.3/0008576/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый от...
    177210
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    20 546 961
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091422
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в Арском, Сабинском, Атнинском, Балтасинском, Кукморском, Тюлячинском, Рыбно-слободском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177205
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091316
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в г. Казань, и в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Буинском, Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Камско-устьинском, Дрожжановском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177200
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить