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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110918202

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0059409/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/4.3/0059409/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/08.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0059409.doc

    Извещение.doc

    Список_внесённых_изменений.doc

    Приложения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-21-35

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    Alpatovev@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алпатов Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 14:0018.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918202Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для сварочного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    1 117 657,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.90.20.120

    Приборы световой и звуковой сигнализации электрические

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19.5

    Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сопло для горелок TIG керамическое 8/45М18х1,5 (0809-0003)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 2"

    "Сопло для горелок TIG керамическое 12,5/45М18х1,5 (0809-0005)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Сопло установки воздушно-плазменной резки "СИБИРЬ140 ПР" код 00000000669 PD0101 Ф1.4мм для плазмотрона Trafimet A141"

    Кол-во: 106.0

    "Позиция 4"

    "Сопло установки воздушно-плазменной резки "СИБИРЬ140 ПР" код 00000000670 PD0101 Ф1.7мм для плазмотрона Trafimet A141"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 5"

    "Сопло установки воздушно-плазменной резки "СИБИРЬ140 ПР" код 00000000671 PD0101 Ф1.9мм для плазмотрона Trafimet A141"

    Кол-во: 86.0

    "Позиция 6"

    "Диффузор газовый PE0101"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Редуктор аргоновый БАРО-5МГ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Вентиль ВПЭМ 5*35ХЛ R1/2-В М20*1,5-Н"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 9"

    "Сопло для горелок TIG керамическое сопло d=12/47М18x1,5 КС (КС 2.47)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "Штекер BSB 10-25 Abicor Binzel 10-25 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Сопло Набор керамических сопел для аргонной сварки, артикул: 4670-7269 TIG SR WP 17 18 26 Series, 28PK"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Сопло установки воздушно-плазменной резки "СИБИРЬ140 ПР" код 00000000668 PD0101 Ф1.1мм для плазмотрона Trafimet A141"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 13"

    "Устройство циркульное для плазмотрона СB150/A-141 CV0022 Trafimet"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Горелка пропановая Корд-Пионер-П"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Горелка газовоздушная ГВ-100 ГВ-100-Р"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Редуктор РК-70 (с переходником и штуцером)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Сигнализатор напряжения СНК Радиус индивидуальный касочный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Сопло керамическое TIG9-20-25"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 19"

    "Сопло для горелок TIG керамическое сопло d=9/43М18x1,5 КС (КС 1.43)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Клемма заземления МК3-50"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 21"

    "Клемма заземления ESAB КЗ-600А EG600 струбцина"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 22"

    "Держатель электродов SAMSON 500"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "Сопло газораспределительное d17 (ER 24) MC0300 3"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Редуктор кислород БКО-50"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 25"

    "Одеяло сварочное FILC B1511142022 200х200см"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Цанга для зажима вольфрамовых электродов А-7322.505 для горелки АГНИ 03/07М"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "Цанга для зажима вольфрамовых электродов М10х1 А-7322.515 для горелки АГНИ 29"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 28"

    "Держатель электродов ESAB Optimus 300"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 29"

    "Резак пропановый РЗП-300"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 30"

    "Сопло газораспределительное d12,5 (ER 24) MC0301"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "Сопло газораспределительное d10 (ER 24) MC0302"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 32"

    "Редуктор пропановый БПО-5КР"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 33"

    "Разъем кабельный OKC male 35-50 mm² ESAB"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Шаблон сварочный УШС-3"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 35"

    "Резак машинный Корд РМЗ-220Г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Адаптер OKC 25-50 mm² ESAB"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 37"

    "Регулятор аргон, углекислота Base Control AR/CO2 арт. 0870478 с двумя ротаметрами Base Control арт. 0870478"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Редуктор с двумя ротаметрами баллонный одноступенчатый для аргона и углекислоты. вход: G3/4", выход: 2хG3/8"."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Флюс Ф-38Н 20мл"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 40"

    "Сопло Катод PR 0101 для плазмотрона Trafimed A141 установки воздушно - плазменной резки «Сибирь 140 ПР» Trafimed A141"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 41"

    "Мундштук внутренний к резаку РЗП №2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Мундштук внутренний к резаку РЗП №3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Мундштук внутренний к резаку РЗП №4"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 44"

    "Мундштук внутренний к резаку РЗП №1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 45"

    "Мундштук наружный к резаку РЗП/Р2А №1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 46"

    "Редуктор углекислородный с подогревом Regulator GAS CO2/220В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 47"

    "Редуктор пропановый БПО5-4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Редуктор азотный БАЗО-50-4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 49"

    "Держатель ESAB Optimus 300"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 50"

    "Регулятор Аргон REDIUS АР-40-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Цанга 1,6 мм TIG 17-26"

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 52"

    "Цанга 2,4 мм TIG 17-26"

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 53"

    "Сопло газовое TIG 9.5 № 6"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 54"

    "Клемма для заземления КЗ-31"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 55"

    "Вентиль балонный ВБ-2"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 56"

    "Клапан обратный КО-3К-31 кислород"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 57"

    "Клапан обратный КО-3К-33 кислород"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 58"

    "Клапан обратный КО-3Г-33 ацетилен/пропан"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Затвор предохранительный 3П-Г-10"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Затвор предохранительный 3П-К-10"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Держатель электродов CONFORT 400"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Редуктор ацителеновый БАО-5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Горелка с гибкой головкой ESAB TXH 201F к сварочному аппарату Tig 2200i AC/DC Caddy"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Клемма заземления КЗ-20"

    Кол-во: 2.0

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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