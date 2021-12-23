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Номер извещения
32110917076
Уникальный номер закупки
21/2.1/0095042/ДАстр
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2022 году № 0095/21/2.1/0095042/ДАстр/К/ГОС/Э/08.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-40
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
V.Ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов В. Г.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2022 году № 0095/21/2.1/0095042/ДАстр/К/ГОС/Э/08.12.2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917076Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2022 году № 0095/21/2.1/0095042/ДАстр/К/ГОС/Э/08.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2022 году № 0095/21/2.1/0095042/ДАстр/К/ГОС/Э/08.12.2021
Начальная цена
15 959 598,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
80.20.10.000
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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