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    Главная / Торги / Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112091Дата и время окончания срока приема заявок Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112091

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0102480/Газмаш

    Номер закупки

    0090/21/4.3/0102480/Газмаш/К//Э/08.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 34241 7-28-30

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@darina.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"

    Закупки и тендеры 78

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112091Подведение итогов не позднее Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка субпродуктов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    277 508,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    10.11.3

    Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11.3

    Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Язык говяжий"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 2"

    "Сердце говяжье"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 3"

    "Печень говяжья"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 4"

    "Кишка ПФ "Черева свиная""

    Кол-во: 25.0

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