Выполнение проектно-изыскательских работ по Объектам Программы газификации регионов РФ Ярославская область в 2022 году: Газопровод г. Мышкин – с. Шипилово – с. Рождествено – c. Богородское с отводом на дер. Старово с отводом на дер. Мартыново Мышкинского района Ярославской области Газопровод высокого давления г. Углич – с. Ильинское – с. Заозерье – дер. Вякирево с отводом на дер. Василево – дер. Ново – дер. Епихарка Угличского муниципального района Ярославской области для нужд ООО «Газпром проектирование» 0001/22/2.3/0008482/ГППроект/К/ГОС/Э/28.01.2022