Поставка стальных газовых кранов для объектов строительства "Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области", "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 98731)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110915547 Уникальный номер закупки 21/4.1/0098731/ГПК Номер закупки 0095/21/4.1/0098731/ГПК/К/ГОС/Э/07.12.2021 Наименование закупки Поставка стальных газовых кранов для объектов строительства "Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области", "Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 98731) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-29 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты E.Fetisova@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Фетисова Е. Н. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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