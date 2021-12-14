www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110914450
Уникальный номер закупки
21/4.5/0101463/ТГГрозный
Наименование закупки
Поставка дизельной электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Контактный телефон
+7 920 523-36-36
Факс
+7 8712 29-50-41
Адрес электронной почты
viva-888@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алханова М. А.
Место рассмотрения предложений
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Восточная Объездная, 13В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельной электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельной электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Грозный"
Начальная цена
3 246 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
28.99.39.190
27.11.12
Документация лота
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.