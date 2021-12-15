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    Главная / Торги / Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская» для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0099852/ГППроект)

    Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская» для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0099852/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914430Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110914430

    Уникальный номер закупки

    21/2.3/0099852/ГППроект

    Номер закупки

    0080/21/2.3/0099852/ГППроект/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская» для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0099852/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 99852.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховик Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914430Подведение итогов не позднее Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская»

    Начальная цена

    12 399 812,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». КС «Шекснинская»"

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