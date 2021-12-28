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Номер извещения
32110914944
Уникальный номер закупки
21/3/0069243/ГПХГ
Наименование закупки
Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0057/21/3/0069243/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/07.12.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 380-97-14
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
tender@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Питенин А. Д.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ
Начальная цена
2 097 910,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
71.12.31.000
71.12.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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