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    Главная / Торги / Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0057/21/3/0069243/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/07.12.2021

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0057/21/3/0069243/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/07.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914944Дата и время окончания срока приема заявок Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110914944

    Уникальный номер закупки

    21/3/0069243/ГПХГ

    Номер закупки

    0057/21/3/0069243/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0057/21/3/0069243/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/07.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Публикация 69243 МИ от 07.12.2021.zip

    Участникам МИ 69243 от 20.01.22.doc

    Участникам МИ 69243.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Контактный телефон

    +7 495 380-97-14

    Факс

    +7 495 428-45-31

    Адрес электронной почты

    tender@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Питенин А. Д.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.02.202209.02.2022 14:0009.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914944Подведение итогов не позднее Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Калининградского ПХГ

    Начальная цена

    2 097 910,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    71.12.31.000

    Услуги геологические и геофизические консультативные

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение набл на ГДП"

    Кол-во: 1.0

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