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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913218Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110913218

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0096250/ДОренбург

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    для Участника 212.10096250ДОренбург.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913218Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году № 0095/21/2.1/0096250/ДОренбург/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Начальная цена

    36 846 435,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2022 году"

    Кол-во: 1.0

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    1
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