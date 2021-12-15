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Номер извещения
32110912831
Уникальный номер закупки
21/4.3/0094578/ГМРКалуга
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
Контактный телефон
+7 4842 21-06-19
Факс
--
Адрес электронной почты
f0400110@kalugaregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пинчуков Д. Р.
Место рассмотрения предложений
г.Калуга, ул.Зерновая, 40
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"
Начальная цена
1 556 344,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
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