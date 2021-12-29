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Номер извещения
32110912055
Уникальный номер закупки
21/4.5/0097558/ГДиагностика
Наименование закупки
Поставка мобильного технического комплекса для нужд АО «Газпром диагностика» (21/4.5/0097558/ГДиагностика)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение С7076
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 40
Контактный телефон
+7 812 641-19-00
Факс
Адрес электронной почты
i.muzlanova@diagnostika.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Музланова И. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильного технического комплекса для нужд АО «Газпром диагностика»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильного технического комплекса для нужд АО «Газпром диагностика»
Начальная цена
3 368 198,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ДИАГНОСТИКА
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение С7076
196158, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 40
46.69.19.190
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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