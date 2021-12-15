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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110912394
Уникальный номер закупки
21/2.1/0088407/Ггазораспр-е
Наименование закупки
Оказание консультационных услуг по разработке и оформлению обучающих методических материалов о подготовке данных для формирования консолидированной отчетности организаций, входящих в Группу Газпром межрегионгаз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Контактный телефон
+7 495 609-54-03
Факс
+7 812 609-52-10
Адрес электронной почты
zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова В. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание консультационных услуг по разработке и оформлению обучающих методических материалов о подготовке данных для формирования консолидированной отчетности организаций, входящих в Группу Газпром межрегионгаз
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912394Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по разработке и оформлению обучающих методических материалов о подготовке данных для формирования консолидированной отчетности организаций, входящих в Группу Газпром межрегионгазг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание консультационных услуг по разработке и оформлению обучающих методических материалов о подготовке данных для формирования консолидированной отчетности организаций, входящих в Группу Газпром межрегионгаз
Начальная цена
644 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
62.02.20
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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