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Номер извещения
32110911782
Уникальный номер закупки
21/2.1/0081196/ГНедра
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 391 274-30-35
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
i.spiridonova@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова И. И.
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг специализированной техникой на Чаяндинском НГКМ для нужд ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра» в 2022 г.
Начальная цена
2 396 997,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
82.99.19.000
52.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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