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    Главная / Торги / Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК "Сигнал"

    Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК "Сигнал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911914Дата и время окончания срока приема заявок поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК СигналЭТП ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110911914

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0101345/ДОКСигнал

    Номер закупки

    0152/21/4.3/0101345/ДОКСигнал/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК "Сигнал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация (сплиты).docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку сплит-систем.docx

    Проект договора поставки.docx

    Методика оценки (сплит-системы).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный комплекс «Сигнал»
    Все закупки и тендеры ДОК Сигнал

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91

    Контактный телефон

    +7 86141 6-53-59

    Факс

    +7 86141 6-53-41

    Адрес электронной почты

    urist@doksignal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошниченко Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК Сигнал

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911914Подведение итогов не позднее поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК СигналЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК Сигнал

    Начальная цена

    589 006,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОК Сигнал
    Все закупки и тендеры ДОК Сигнал

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка, Революционная, 91

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91

    Классификатор ОКПД2

    28.25

    Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сплит-систем для нужд ООО ДОК "Сигнал""

    Кол-во: 22.0

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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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