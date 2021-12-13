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Номер извещения
32110911709
Уникальный номер закупки
21/2.1/0101149/ДКузнецк
Наименование закупки
Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 77-10-95
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев А. С.
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово, пр. Советский, 32
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Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911709Подведение итогов не позднее Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)г. Кемерово, пр. Советский, 32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)
Начальная цена
595 364,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
43.99.9
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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