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    Главная / Торги / Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)

    Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911709Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)г. Кемерово, пр. Советский, 32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110911709

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0101149/ДКузнецк

    Номер закупки

    0054/21/2.1/0101149/ДКузнецк/К/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    40 трубопроводы.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Юридический адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Почтовый адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Контактный телефон

    +7 3842 77-10-95

    Факс

    +7 3842 52-50-48

    Адрес электронной почты

    a.kiselev@gazpromdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев А. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Кемерово, пр. Советский, 32

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911709Подведение итогов не позднее Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)г. Кемерово, пр. Советский, 32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)

    Начальная цена

    595 364,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт внеплощадочных трубопроводов пластовой воды с площадок скважин РН-1-РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса (Внеплощадочные трубопроводы с площадки скважин РН-8-РН-10)"

    Кол-во: 1.0

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