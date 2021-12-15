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Номер извещения
32110910992
Уникальный номер закупки
22/2.1/0000999/МРГРнД
Наименование закупки
Оказание услуг мобильной связи для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 20/17
Почтовый адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 20/17
Контактный телефон
+7 863 249-77-65
Факс
--
Адрес электронной почты
f0611113@RostovRegionGaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Н. С.
Место рассмотрения предложений
344006, г. Ростов-на-Дону, Пр. Ворошиловский 20/17
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг мобильной связи
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг мобильной связи
Начальная цена
2 730 605,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ"
Адрес местонахождения
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 20/17
61.20.11
61.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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