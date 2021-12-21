Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 06:0021.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112086Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112086

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0090081/Сибметахим

    Номер закупки

    0089/21/2.1/0090081/Сибметахим/К//Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_90081_ГМ.doc

    Документация_90081_ГМ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112086Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подъездных железнодорожных путей ТНХК по адресу Томская область, г Томск, тракт Кузовлевский, 2, стр. 399, инв.№ 000005072» для нужд ООО «Газпром метанол»

    Начальная цена

    4 706 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.190

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПИР"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Маркетинговые исследования № 32211076936
    Разработка проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объектам: "Автозаправочная станция на КС-1 "Вынгапуровская", "Автозаправочная станция Ново-Уренгойского ЛПУМГ", "Пункт заправки природным газом Вынгапуровского ЛПУМГ", "Пункт заправки природным газом Пурпейского ЛПУМГ".
    Разработка проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой...
    177046
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 165 061
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Востокгазпром
    Маркетинговые исследования № 32110990173
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция ПСП "Лугинецкое" в рамках выполнения технических условий ПАО "Транснефть" на подключение к магистральному нефтепроводу "Игольско Таловое -Парабель" для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция ПСП "Лугинецкое" в рамках...
    176074
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    19 483 717
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить