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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910259Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110910259

    Уникальный номер закупки

    21/1.5/0087340/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 22:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    87340_ТГЮгорск_КО_СМР.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-24

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910259Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»(0095/21/1.5/0087340/ТГЮгорск/К/ГОС/Э/06.12.2021)

    Начальная цена

    48 801 317,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.300

    Сооружения топливно-энергетических, нефтехимических, газохимических и химических предприятий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Блок КПГ Сосьвинского ЛПУМГ»"

    Кол-во: 1.0

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