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"Позиция 1" "Ингибитор коррозии. Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка или механических включений; Плотность при 20 °С, г/см³: 0,91-0,94; Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с: 250-450; Аминное число, мг КОН/г: не менее 10,3-11,7; Температура застывания °С, не выше : минус 35; Содержание активной основы (нелетучий остаток) % при 120 °С, 2 часа - 64-70; Растворимость: в углеводородах – растворим, в метаноле – растворим, в воде – диспергируется; Защитный эффект от общей коррозии, % не менее: 85; Защитный эффект от охрупчивания, % не менее: 70; Время полного расслоения смеси «углеводородный конденсат – пластовая вода» в присутствии ингибитора (100, 500, 1000 ppm) мин, не более: 5,0; Пенообразование (вс), мм, не более; 25; Стабильность пены, с, не более: 15;. Ингибитор должен быть термостабилен и сохранять свои защитные и технологические свойства при условиях, соответствующих пластовым условиям призабойной зоны скважин АГКМ: температуре до 120 °С и д" Кол-во: 49.5

"Позиция 2" "Ингибитор коррозии. Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка или механических включений; Плотность при 20 °С, г/см³: 0,91-0,94; Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с: 250-450; Аминное число, мг КОН/г: не менее 10,3-11,7; Температура застывания °С, не выше : минус 35; Содержание активной основы (нелетучий остаток) % при 120 °С, 2 часа - 64-70; Растворимость: в углеводородах – растворим, в метаноле – растворим, в воде – диспергируется; Защитный эффект от общей коррозии, % не менее: 85; Защитный эффект от охрупчивания, % не менее: 70; Время полного расслоения смеси «углеводородный конденсат – пластовая вода» в присутствии ингибитора (100, 500, 1000 ppm) мин, не более: 5,0; Пенообразование (вс), мм, не более; 25; Стабильность пены, с, не более: 15;. Ингибитор должен быть термостабилен и сохранять свои защитные и технологические свойства при условиях, соответствующих пластовым условиям призабойной зоны скважин АГКМ: температуре до 120 °С и д" Кол-во: 54.0