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    Главная / Торги / Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 95036 )

    Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 95036 )

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 09:3027.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909923

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0095036/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0095036/ГПК/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 95036 )

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 18:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    95036_Документация МИ_.zip

    Продление вскр_27.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909923Подведение итогов не позднее Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ингибитора коррозии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    242 174 499,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ингибитор коррозии. Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка или механических включений; Плотность при 20 °С, г/см³: 0,91-0,94; Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с: 250-450; Аминное число, мг КОН/г: не менее 10,3-11,7; Температура застывания °С, не выше : минус 35; Содержание активной основы (нелетучий остаток) % при 120 °С, 2 часа - 64-70; Растворимость: в углеводородах – растворим, в метаноле – растворим, в воде – диспергируется; Защитный эффект от общей коррозии, % не менее: 85; Защитный эффект от охрупчивания, % не менее: 70; Время полного расслоения смеси «углеводородный конденсат – пластовая вода» в присутствии ингибитора (100, 500, 1000 ppm) мин, не более: 5,0; Пенообразование (вс), мм, не более; 25; Стабильность пены, с, не более: 15;. Ингибитор должен быть термостабилен и сохранять свои защитные и технологические свойства при условиях, соответствующих пластовым условиям призабойной зоны скважин АГКМ: температуре до 120 °С и д"

    Кол-во: 49.5

    "Позиция 2"

    "Ингибитор коррозии. Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка или механических включений; Плотность при 20 °С, г/см³: 0,91-0,94; Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с: 250-450; Аминное число, мг КОН/г: не менее 10,3-11,7; Температура застывания °С, не выше : минус 35; Содержание активной основы (нелетучий остаток) % при 120 °С, 2 часа - 64-70; Растворимость: в углеводородах – растворим, в метаноле – растворим, в воде – диспергируется; Защитный эффект от общей коррозии, % не менее: 85; Защитный эффект от охрупчивания, % не менее: 70; Время полного расслоения смеси «углеводородный конденсат – пластовая вода» в присутствии ингибитора (100, 500, 1000 ppm) мин, не более: 5,0; Пенообразование (вс), мм, не более; 25; Стабильность пены, с, не более: 15;. Ингибитор должен быть термостабилен и сохранять свои защитные и технологические свойства при условиях, соответствующих пластовым условиям призабойной зоны скважин АГКМ: температуре до 120 °С и д"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 3"

    "Ингибитор коррозии. Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без осадка или механических включений; Плотность при 20 °С, г/см³: 0,91-0,94; Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с: 250-450; Аминное число, мг КОН/г: не менее 10,3-11,7; Температура застывания °С, не выше : минус 35; Содержание активной основы (нелетучий остаток) % при 120 °С, 2 часа - 64-70; Растворимость: в углеводородах – растворим, в метаноле – растворим, в воде – диспергируется; Защитный эффект от общей коррозии, % не менее: 85; Защитный эффект от охрупчивания, % не менее: 70; Время полного расслоения смеси «углеводородный конденсат – пластовая вода» в присутствии ингибитора (100, 500, 1000 ppm) мин, не более: 5,0; Пенообразование (вс), мм, не более; 25; Стабильность пены, с, не более: 15;. Ингибитор должен быть термостабилен и сохранять свои защитные и технологические свойства при условиях, соответствующих пластовым условиям призабойной зоны скважин АГКМ: температуре до 120 °С и д"

    Кол-во: 60.3

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