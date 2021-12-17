Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в г. Казань, и в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Буинском, Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Камско-устьинском, Дрожжановском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)