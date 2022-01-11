Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2022 14:0011.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909581Дата и время окончания срока приема заявок Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909581

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0093011/ГПереработка

    Номер закупки

    0055/21/2.1/0093011/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    099 Документация 93011 изм. 20.12.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51171

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GorlovaEV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909581Подведение итогов не позднее Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по заполнению проемов противопожарными преградами (противопожарные двери) для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

    Начальная цена

    595 279,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.130

    Работы по установке противопожарных дверей

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 6"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "заполнение проемов в противопожарных пр"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Маркетинговые исследования № 32211075689
    Работы по заполнению проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери) для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2022 году.
    Работы по заполнению проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери) для нужд...
    177033
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 192 308
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить