Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Центратор для сварки труб Ду 159-219 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d159, d219. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс., масса -8,5кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Центратор для сварки труб Ду 273-325 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d273, d325. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 30 кгс., масса -14кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Тех.характеристика: Наружный диаметр труб на которые настраивается центратор: Центратор с накладками (25-01) -57мм., Центратор с накладками (25) -89мм., Центратор без накладок -119мм., Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс. Габаритные размеры: Диаметр -184мм., Ширина -180мм., масса -7кг. Комплектность: Центратор -1шт., Накладка (25) -3шт., Накладка (25-01) -3шт., Гайка М10 -6шт., Шайба 10.65Г.029 -6шт., паспорт -1шт." Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Центратор для сварки труб Ду 159-219 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d159, d219. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс., масса -8,5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Центратор для сварки труб Ду 273-325 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d273, d325. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 30 кгс., масса -14кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Центратор для сварки труб Ду420 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d420. масса -9кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Центратор для сварки труб Ду530 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d530. масса -10кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Центратор наружный эксцентриковый для сборки торцов труб Диаметром от 168 до 219мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Центратор наружный эксцентриковый для сборки торцов труб Диаметром от 89 до 159мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Центратор для сварки труб Ду420 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d420. масса -9кг" Кол-во: 12.0

"Позиция 13" "Центратор для сварки труб Ду 273-325 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d273, d325. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 30 кгс., масса -14кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Центратор для сварки труб Ду 159-219 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d159, d219. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс., масса -8,5кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Центратор для сварки труб Ду 1220 ручной облегченный" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Центратор звенный наружный облегченный для труб диаметром 1420мм" Кол-во: 7.0

"Позиция 17" "Центратор для сварки труб Ду 273-325 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d273, d325. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 30 кгс., масса -14кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 7.0

"Позиция 19" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Центратор для сварки труб Ду 159-219 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d159, d219. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс., масса -8,5кг" Кол-во: 7.0

"Позиция 21" "Центратор для сварки труб Ду420 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d420. масса -9кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Центратор для сварки труб Ду 159-219 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d159, d219. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10-20кгс., масса -8,5кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 23" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Центратор для сварки труб Ду 273-325 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d273, d325. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 30 кгс., масса -14кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Центратор для сварки труб Ду420 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d420. масса -9кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Центратор для сварки труб Ду420 ручной облегченный звенный. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d420. масса -9кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 28" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Центратор для сварки труб Ду 57-119 ручной эксцентриковый. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d57, d89, d119. Усилие на конце рукоятки при зажиме трубы, 10..20 кгс., масса -7кг" Кол-во: 1.0