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Номер извещения
32110909221
Уникальный номер закупки
21/4.3/0100345/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета для нужд ООО «ЛОК «Витязь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета
Начальная цена
7 052 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
10.13.15.114
10.13.13.120
10.13.14.130
10.13.14.111
10.13.14.413
10.13.14.112
10.13.14.114
10.13.14.113
10.13.14.400
10.13.14.412
10.13.14.612
10.13.14.610
46.32.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 200.0
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