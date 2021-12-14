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    Главная / Торги / Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909221

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100345/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    0177/21/4.3/0100345/ЛОКВитязь/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 - Техническая часть.7z

    Документация МИ.docx

    Приложение 1- Проект договора.doc

    Приложение 3 - Методика.xml

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба В. В.

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909221Подведение итогов не позднее Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колбасных изделий, мясокопченостей, шпика, паштета

    Начальная цена

    7 052 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    10.13.15.114

    Консервы паштетные мясные

    10.13.13.120

    Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые

    10.13.14.130

    Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы

    10.13.14.111

    Колбасы (колбаски) вареные мясные

    10.13.14.413

    Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные

    10.13.14.112

    Сосиски мясные

    10.13.14.114

    Шпикачки мясные

    10.13.14.113

    Сардельки мясные

    10.13.14.400

    Изделия колбасные копченые

    10.13.14.412

    Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные

    10.13.14.612

    Продукты из мяса свиные

    10.13.14.610

    Продукты из мяса

    Классификатор ОКВЭД2

    46.32.2

    Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вяленая вырезка из говяжьего мяса (бастурма)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 2"

    "Колбаса сырокопченая "Суджук полусухой""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 3"

    "Бекон сырокопченный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 4"

    "Карбонад варено-копченный"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 5"

    "Пастрома"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 6"

    "Колбаса варено-копченая "Балыковая""

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 7"

    "Колбаса "Московская" или эквивалент"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 8"

    "Сервелат "Финский""

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 9"

    "Колбаса запеченная "Кутафья" или эквивалент"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 10"

    "Колбаса сырокопчёная полусухая "Пера" Нежная по-французски или эквивалент"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 11"

    "Колбаса "Брауншвейгская""

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 12"

    "Сардельки "Докторские""

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 13"

    "Шпикачки "Москворецкие" или эквивалент"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 14"

    "Сосиски "Венские""

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 15"

    "Сосиски "Рублёвские с сыром" или эквивалент"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 16"

    "Сосиски "Молочные""

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 17"

    "Сосиски "Телячьи" или эквивалент"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 18"

    "Сосиски "Рублевские считалочки" или эквивалент"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 19"

    "Колбаса сырокопчёная полусухая "Салями Елисеевская" или эквивалент"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Колбаса "Тарусская" или эквивалент"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 21"

    "Ветчина "Волхонская" или эквивалент"

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 22"

    "Ветчина "Для завтрака""

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 23"

    "Колбаса "Докторская""

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 24"

    "Тушки куриные варёно-копчёные"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 25"

    ""Шпик по-Домашнему""

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 26"

    "Паштет "Мясной "Печёночный""

    Кол-во: 200.0

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