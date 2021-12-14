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    Главная / Торги / Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909253

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100348/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    0177/21/4.3/0100348/ЛОКВитязь/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 - Техническая часть.7z

    Приложение 1- Проект договора.doc

    Приложение 3 - Методика.xml

    Документация МИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба В. В.

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909253Подведение итогов не позднее Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства

    Начальная цена

    8 518 274,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    10.39.22

    Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые

    10.82.23.148

    Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью

    10.89.19.233

    Желе (сухое)

    01.49.21.110

    Мед натуральный пчелиный

    11.07.19.140

    Сиропы

    10.89.19.150

    Добавки пищевые комплексные

    10.89.19.290

    Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

    10.84.12.160

    Мука и порошок горчичные

    20.59.60.111

    Желатины пищевые

    10.89.13.112

    Дрожжи хлебопекарные сушеные

    10.62.13.111

    Глюкоза кристаллическая гидратная пищевая

    10.62.13.121

    Фруктоза кристаллическая

    10.62.11.111

    Крахмал картофельный

    01.27.19.110

    Цикорий

    20.14.34.231

    Кислота лимонная

    10.84.23.110

    Корица обработанная

    10.84.23.164

    Лист лавровый обработанный

    10.84.11.000

    Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты

    10.84.12.180

    Хрен готовый

    10.89.19.231

    Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

    10.39.22.110

    Джемы, желе фруктовые и ягодные

    10.39.25.120

    Консервы фруктовые

    10.84.12

    Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая

    10.84.21

    Перец обработанный

    10.84.12.150

    Приправы и пряности смешанные

    10.84.23.170

    Смеси обработанных пряностей

    10.89.11.112

    Супы и бульоны говяжьи сухие

    10.84.12.110

    Соус соевый

    10.84.12.190

    Соусы и кремы на растительных маслах прочие

    10.84.12.120

    Кетчуп и соусы томатные прочие

    10.39.17.112

    Паста томатная

    10.39.16

    Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

    10.39.18.130

    Части растений съедобные прочие, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой

    01.26.1

    Оливки (маслины)

    10.39.17.200

    Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие

    10.39.18.120

    Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой

    10.39.18.110

    Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой

    10.85.13.000

    Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей

    10.85.13

    Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Икра овощная из баклажанов"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 2"

    "Икра овощная из кабачков"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 3"

    "Закуски овощные консервированные (в ассортименте)"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 4"

    "Огурцы консервированные"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 5"

    "Томаты консервированые в собственном соку (в заливке)"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 6"

    "Томаты вяленые (сушеные) в масле, в винном уксусе и подсолнечном масле."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Томаты консервированные"

    Кол-во: 2100.0

    "Позиция 8"

    "Грибное ассорти маринованное"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 9"

    "Маслята маринованные"

    Кол-во: 87.0

    "Позиция 10"

    "Грузди маринованные"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Грибы белые маринованные"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 12"

    "Опята маринованные"

    Кол-во: 435.0

    "Позиция 13"

    "Шампиньоны резаные стерилизованные"

    Кол-во: 640.0

    "Позиция 14"

    "Шампиньоны резаные стерилизованные"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 15"

    "Маслины без косточки"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 16"

    "Маслины с косточкой"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 17"

    "Оливки фаршированные, без косточки (в ассортименте)"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 18"

    "Каперсы маринованные (стерилизованные)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 19"

    "Огурцы корнишоны маринованные"

    Кол-во: 620.0

    "Позиция 20"

    "Томаты- черри красные маринованные"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 21"

    "Горошек зеленый (мозговой)"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 22"

    "Кукуруза сахарная"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 23"

    "Початки молодой кукурузы"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Виноградные листья консервированные"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 25"

    "Перец сладкий жареный в масле"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 26"

    "Томатная паста"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 27"

    "Томатная паста"

    Кол-во: 1160.0

    "Позиция 28"

    "Кетчуп (в ассортимете)"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 29"

    "Соус-крем бальзамический (классический)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Соус Соевый (в ассортименте)"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 31"

    "Соус Демиглас концентрированный сухой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Соус "Терияки" для готовых блюд"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Соус "Сладкий чили""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 34"

    "Соус "По-грузински""

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 35"

    "Приправа в ассортименте"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 36"

    "Приправа "Французские травы""

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 37"

    "Приправа "Смесь перцев (4 перца)""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 38"

    "Перец (чёрный, белый, красный -молотый, паприка). В ассортименте."

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 39"

    "Перец черный горошком"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 40"

    "Песто "Зеленый""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 41"

    "Красный перечный соус"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Соус "Ворчестер""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "Песто "Красный перец и рикотта""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "Соус "Устричный""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 45"

    "Ананас консервированный"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 46"

    "Термостабильная начинка"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 47"

    "Кисель"

    Кол-во: 780.0

    "Позиция 48"

    "Горчица "Дижонская""

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 49"

    "Хрен (соус в ассортименте)."

    Кол-во: 3400.0

    "Позиция 50"

    "Уксус столовый 9%"

    Кол-во: 2100.0

    "Позиция 51"

    "Уксус яблочный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 52"

    "Уксус "Бальзамический""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 53"

    "Лавровый лист"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 54"

    "Корица молотая"

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 55"

    "Лимонная кислота пищевая"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 56"

    "Расторопша порошок"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 57"

    "Крахмал картофельный"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 58"

    "Фруктоза кристаллическая"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Сорбит пищевой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Дрожжи хлебопекарные сушеные"

    Кол-во: 1700.0

    "Позиция 61"

    "Пищевой желатин"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 62"

    "Горчичный порошок"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 63"

    "Сода пищевая"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 64"

    "Краска пищевая в ассортименте"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 65"

    "Конфитюр (термостабильный) в ассортименте"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 66"

    "Джем порционный в ассортименте"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 67"

    "Сиропы концентрированные фруктовые в ассортименте"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "Мед натуральный пчелиный порционный"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 69"

    "Мед натуральный пчелиный в ассортименте"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 70"

    "Желе (сухое) из плодовых или ягодных экстрактов концентрированных соков"

    Кол-во: 260.0

    "Позиция 71"

    "Цукаты (в ассортименте)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 72"

    "Джем"

    Кол-во: 1650.0

    "Позиция 73"

    "Повидло (в ассортименте)"

    Кол-во: 1000.0

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091422
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в Арском, Сабинском, Атнинском, Балтасинском, Кукморском, Тюлячинском, Рыбно-слободском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177205
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091316
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в г. Казань, и в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Буинском, Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Камско-устьинском, Дрожжановском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177200
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091309
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в Альметьевском, Азнакаевском, Лениногорском, Бугульминском, Сармановском, Бавлинском, Ютазинском, Муслюмовском, Чистопольском ,Спасском, Алькеевском, Нурлатском, Алексеевском, Аксубаевском, Черемшанском, Новошешминском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177202
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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