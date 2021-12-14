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Номер извещения
32110909253
Уникальный номер закупки
21/4.3/0100348/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства для нужд ООО «ЛОК «Витязь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
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Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909253Подведение итогов не позднее Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка консервированных овощей и фруктов, соусов, приправ, пряностей пищевкусовых, джема, меда, специй, киселя, ингредиентов для кондитерского производства
Начальная цена
8 518 274,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
10.39.22
10.82.23.148
10.89.19.233
01.49.21.110
11.07.19.140
10.89.19.150
10.89.19.290
10.84.12.160
20.59.60.111
10.89.13.112
10.62.13.111
10.62.13.121
10.62.11.111
01.27.19.110
20.14.34.231
10.84.23.110
10.84.23.164
10.84.11.000
10.84.12.180
10.89.19.231
10.39.22.110
10.39.25.120
10.84.12
10.84.21
10.84.12.150
10.84.23.170
10.89.11.112
10.84.12.110
10.84.12.190
10.84.12.120
10.39.17.112
10.39.16
10.39.18.130
01.26.1
10.39.17.200
10.39.18.120
10.39.18.110
10.85.13.000
10.85.13
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2100.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 87.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 435.0
Кол-во: 640.0
Кол-во: 1100.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 620.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 2400.0
Кол-во: 1250.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 1160.0
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 780.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 3400.0
Кол-во: 2100.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 220.0
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Кол-во: 5.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 1700.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 260.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1650.0
Кол-во: 1000.0
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