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Номер извещения
32110909264
Уникальный номер закупки
21/4.3/0100347/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия) для нужд ООО «ЛОК «Витязь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909264Подведение итогов не позднее Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)
Начальная цена
8 270 761,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
10.72.11.120
10.61.40.000
01.11.33.110
01.11.11
10.61.22
10.61.21.113
10.73.12.000
10.61.33.130
10.61.32.119
10.61.31.110
10.61.32.117
10.61.32.116
10.61.32.115
01.11.71.110
10.61.31.111
10.61.32.114
10.61.32.111
10.61.32.113
10.61.11.000
10.73.11.130
10.73.11.110
08.93.10.120
10.84.30.140
10.84.23.190
10.81.19.121
10.81.12.110
10.72.11.130
10.82.23.230
10.82.24.120
10.72.12.112
10.82.23.210
10.82.23.180
10.82.23.170
10.82.22.110
01.25.31.000
10.82.23.162
10.89.19.290
10.82.22.120
10.82.22.130
10.82.23.120
10.82.22.121
10.72.12.130
10.72.12.120
46.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 18000.0
Кол-во: 18000.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 550.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 18000.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 80000.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 20000.0
Кол-во: 3200.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3400.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1900.0
Кол-во: 2160.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1900.0
Кол-во: 880.0
Кол-во: 1450.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1120.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 260.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 560.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 780.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 19500.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 190.0
Кол-во: 50.0
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