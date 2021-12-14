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    Главная / Торги / Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия) для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия) для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909264

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100347/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    0177/21/4.3/0100347/ЛОКВитязь/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия) для нужд ООО «ЛОК «Витязь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 - Техническая часть.7z

    Документация МИ.docx

    Приложение 1- Проект договора.doc

    Приложение 3 - Методика.xml

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба В. В.

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909264Подведение итогов не позднее Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров хлебопекарной промышленности (печенье, вафли, пряники, конфеты, мармелад, пастила, сладости восточные, зефир, круп, бобовых, макаронных изделий, соли, сахара, муки и прочие кондитерские изделия)

    Начальная цена

    8 270 761,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    10.72.11.120

    Изделия хлебобулочные сухарные

    10.61.40.000

    Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур

    01.11.33.110

    Зерно овса

    01.11.11

    Пшеница твердая

    10.61.22

    Мука из прочих зерновых культур

    10.61.21.113

    Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта

    10.73.12.000

    Кускус

    10.61.33.130

    Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные

    10.61.32.119

    Крупа из прочих зерновых культур

    10.61.31.110

    Крупа из пшеницы

    10.61.32.117

    Крупа кукурузная

    10.61.32.116

    Крупа перловая

    10.61.32.115

    Крупа ячневая

    01.11.71.110

    Зерно фасоли

    10.61.31.111

    Крупа манная

    10.61.32.114

    Пшено

    10.61.32.111

    Крупа овсяная

    10.61.32.113

    Крупа гречневая

    10.61.11.000

    Рис шелушеный

    10.73.11.130

    Лапша

    10.73.11.110

    Макароны

    08.93.10.120

    Соль морская

    10.84.30.140

    Соль пищевая молотая

    10.84.23.190

    Пряности обработанные прочие

    10.81.19.121

    Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

    10.81.12.110

    Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

    10.72.11.130

    Хрустящие хлебцы

    10.82.23.230

    Лукумы

    10.82.24.120

    Орехи засахаренные

    10.72.12.112

    Пряники

    10.82.23.210

    Зефир

    10.82.23.180

    Пастила

    10.82.23.170

    Мармелад

    10.82.22.110

    Шоколад в упакованном виде

    01.25.31.000

    Миндаль

    10.82.23.162

    Халва подсолнечная

    10.89.19.290

    Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

    10.82.22.120

    Изделия шоколадные

    10.82.22.130

    Конфеты шоколадные

    10.82.23.120

    Карамель

    10.82.22.121

    Изделия шоколадные с начинкой

    10.72.12.130

    Вафли и облатки вафельные

    10.72.12.120

    Печенье сладкое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печенье (в ассортименте)"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 2"

    "Вафли с начинкой"

    Кол-во: 18000.0

    "Позиция 3"

    "Печенье"

    Кол-во: 18000.0

    "Позиция 4"

    "Вафли с черникой (на фруктозе)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Печенье на фруктозе (в ассортименте)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Печенье овсяное с изюмом (шоколадом)."

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 7"

    "Вафли"

    Кол-во: 550.0

    "Позиция 8"

    "Конфеты с начинкой из цельного миндаля Raffaello (Раффаэлло)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 9"

    "Конфеты карамельные (в ассортименте)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 10"

    "Конфеты шоколадные (в ассортименте)"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 11"

    "Новогодний подарок"

    Кол-во: 210.0

    "Позиция 12"

    "Конфеты на фруктозе (в ассортименте)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Халва подсолнечная"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 14"

    "Миндаль резанный лепестками"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 15"

    "Шоколадная стружка темная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Шоколадная Вермишель темная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 17"

    "Шоколад ТМ Callebaut Select"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Мармелад в ассортименте"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 19"

    "Пастила в ассортименте"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 20"

    "Зефир (в ассортименте)"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 21"

    "Зефир глазированный шоколадом"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 22"

    "Пряники"

    Кол-во: 18000.0

    "Позиция 23"

    "Пряники в ассортименте"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 24"

    "Козинак (в ассортименте)"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 25"

    "Рахат-лукум"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 26"

    "Хлебцы (в ассортименте)"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 27"

    "Сахарная пудра"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 28"

    "Сахар-рафинад"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 29"

    "Сахар коричневый тростниковый"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Сахар в стиках"

    Кол-во: 80000.0

    "Позиция 31"

    "Ванильный сахар"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 32"

    "Сахар-песок"

    Кол-во: 20000.0

    "Позиция 33"

    "Соль пищевая молотая"

    Кол-во: 3200.0

    "Позиция 34"

    "Морская соль"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "Макароны в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 3400.0

    "Позиция 36"

    "Макароны"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 37"

    "Паста "Феттуччине""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 38"

    "Паста "Тальятелле""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 39"

    "Рисовая лапша белая"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 40"

    "Рис пропаренный"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 41"

    "Шлифованный рис, длинозерный"

    Кол-во: 1900.0

    "Позиция 42"

    "Шлифованный рис в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 2160.0

    "Позиция 43"

    "Рис Цицания (дикий)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "Рис белый среднезерный "Арборио""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Крупа гречневая"

    Кол-во: 1900.0

    "Позиция 46"

    "Крупа гречневая в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 880.0

    "Позиция 47"

    "Овсяные хлопья"

    Кол-во: 1450.0

    "Позиция 48"

    "Крупа пшено"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 49"

    "Крупа манная"

    Кол-во: 1120.0

    "Позиция 50"

    "Фасоль красная сушеная (зерно фасоли)"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 51"

    "Крупа ячневая"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 52"

    "Крупа ячневая в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 53"

    "Крупа перловая"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 54"

    "Крупа кукурузная"

    Кол-во: 260.0

    "Позиция 55"

    "Крупа пшеничная"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 56"

    "Крупа пшеничная в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 560.0

    "Позиция 57"

    "Крупа чечевица (смесь желтой и красной)."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 58"

    "Горох колотый шлифованный"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 59"

    "Сухой завтрак (в ассортименте)"

    Кол-во: 780.0

    "Позиция 60"

    "Мюсли (в ассортименте)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 61"

    "Крупы в варочных пакетиках (в ассортименте)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 62"

    "Кускус"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 63"

    "Мука пшеничная"

    Кол-во: 19500.0

    "Позиция 64"

    "Мука темпурная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 65"

    "Пшеница очищенная"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 66"

    "Овес очищенный"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 67"

    "Отруби ржаные"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 68"

    "Сухари панировочные"

    Кол-во: 190.0

    "Позиция 69"

    "Клетчатка "Слабительная", "Анти-Диабет""

    Кол-во: 50.0

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    «Газпром трансгаз Казань»
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    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в Арском, Сабинском, Атнинском, Балтасинском, Кукморском, Тюлячинском, Рыбно-слободском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177205
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091316
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в г. Казань, и в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Буинском, Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Камско-устьинском, Дрожжановском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177200
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    «Газпром трансгаз Казань»
    Маркетинговые исследования № 32211091309
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Казань» в Альметьевском, Азнакаевском, Лениногорском, Бугульминском, Сармановском, Бавлинском, Ютазинском, Муслюмовском, Чистопольском ,Спасском, Алькеевском, Нурлатском, Алексеевском, Аксубаевском, Черемшанском, Новошешминском муниципальных районах Республики Татарстан для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах догазификации в...
    177202
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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