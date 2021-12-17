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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (94090)

    Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (94090)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909472Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909472

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0094090/ГТранс

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0094090/ГТранс/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (94090)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 29.12.2021.docx

    ПК на 12.01.2022.docx

    Документация 1324885.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 14:0012.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909472Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов, а также очистке (промывке/пропарке) вагонов цистерн из-под нефтепродуктов и химических грузов в пределах Свердловской железной дороги для нужд ООО "Газпромтранс" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    9 594 137,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    52.21.19.190

    Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.19

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дегазация и промывка на СВР жд"

    Кол-во: 1.0

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