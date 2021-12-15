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    Главная / Торги / Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 100329)

    Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 100329)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:3015.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110911214

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100329/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0100329/ГПК/ПР/ГОС/Э/07.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 100329)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    100329_ГПК_Документация МИ.zip

    ПК на 29.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911214Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для ремонта скважин для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Начальная цена

    75 052 506,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 2"

    "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 3"

    "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Реагент для защиты нефтепромыслового оборудования от агрессивного воздействия кислоты. Внешний вид реагента-Жидкость от бесцветного до коричневого цвета.Допускается наличие осадка. Плотность не менее 0,80±0,95 г/см3 ; Температура застывания не выше минус 30 С ; Растворимость и диспергируемость в воде-диспергируем"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 5"

    "Реагент для связывания сероводорода в водорастворимые устойчивые соединения. Внешний вид-Жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета, Плотность не менее 0,85 г/см3; Массовая доля активного вещества не менее 44%; Температура застывания не выше минус 50°С ; Кинематическая вязкость - при 20 С не более 20, -при минус 40С не более 500"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 7"

    "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 8"

    "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 9"

    "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6"

    Кол-во: 16.8

    "Позиция 10"

    "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 11"

    "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Сбалансированный состав на основе катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ в водо-спиртовом растворителе. Внешний вид-Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета; Температура застывания не выше, град. С: -для южного региона минус 30, -для Урало-Поволжского региона минус 40, -для Сибирского региона минус 50; Плотность при 20°С в пределах 0,90-1,10г/см³ ; Массовая доля активного вещества не менее 40%масс.; В том числе массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида не менее 10% масс.; Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 1% (по активному веществу), в пределах 6-9 ед. рН"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 13"

    "Сухой гидросиликат натрия Силикатный модуль 2,5-3,1, массовая доля оксида натрия 17,9-25,5%, массовая доля диоксида кремния 52,1-74%"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Реагент на основе органических соединений, применяемый для временного блокирования продуктивной зоны. Внешний вид при температуре 80±5 Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета; Кислотное число Не менее 110 мг КОН на 1 г продукта; Плотность при температуре 200С в пределах 0,8-1,05 г/см3"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 15"

    "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 16"

    "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 17"

    "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 18"

    "Реагент предназначен для получения инвертных эмульсий, применяемых при обработке нагнетательных скважин при проведении операций по выравниванию профиля приемистости, а также для приготовления жидкости глушения нефтяных скважин. Представляет собой композицию неионогенных поверхностноактивных веществ с органическим растворителем."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Однородный раствор триэтаноламиновых эфиров высокомолекулярных жирных кислот (СЖК) в очищенном керосине или дизельном топливе. Внешний вид – Вязкая жидкость от темно-коричневого до черного цвета. Плотность при 20оС не более - 0,98 г/см3. Кислотное число не более - 10 мг КОН на 1 г продукта. Электростабильность инвертной эмульсии с эмульгатором СЭТ-1, не ниже – 150В, Термостойкость инвертной эмульсии с эмульгатором СЭТ-1 не ниже – 135 град.Цельсия"

    Кол-во: 18.2

    "Позиция 20"

    "Реагент для приготовления инвертных эмульсий для высокотемпературных пластовых условий. Внешний вид Жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, Массовая доля активной основы 25 ± 15% ; Плотность не менее 0,80 г/см3 ; Температура застывания не выше минус 30 С."

    Кол-во: 3.4

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