Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000" Кол-во: 1.6

"Позиция 2" "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000" Кол-во: 35.0

"Позиция 3" "Структурообразователь буровых растворов, применяющийся с целью регулирования реологических и фильтрационных свойств, повышение вязкости и несущей способности буровых растворов. Внешний вид при 20 ºс-Порошок от белого до светло-кремового цвета ; Массовая доля влаги не более 14%; Водородный показатель рН 1- % водного раствора 7-9 ед. ; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 1500; Динамическая вязкость по Fann-35 1 % р-ра в 23% растворе NaCl при 25 °С, ротор-R1, боб-B1, 3 об/мин, мПа*с не менее 2000" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Реагент для защиты нефтепромыслового оборудования от агрессивного воздействия кислоты. Внешний вид реагента-Жидкость от бесцветного до коричневого цвета.Допускается наличие осадка. Плотность не менее 0,80±0,95 г/см3 ; Температура застывания не выше минус 30 С ; Растворимость и диспергируемость в воде-диспергируем" Кол-во: 1.5

"Позиция 5" "Реагент для связывания сероводорода в водорастворимые устойчивые соединения. Внешний вид-Жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета, Плотность не менее 0,85 г/см3; Массовая доля активного вещества не менее 44%; Температура застывания не выше минус 50°С ; Кинематическая вязкость - при 20 С не более 20, -при минус 40С не более 500" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%" Кол-во: 50.0

"Позиция 7" "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%" Кол-во: 3.5

"Позиция 8" "Модифицированный лигносульфонатный реагент для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости растворов различных типов. Массовая доля воды менее 10%, Растворимость более 90%; рН 1% водного раствора 7,0-9,0; Величина снижения фильтрации более 50%" Кол-во: 4.5

"Позиция 9" "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6" Кол-во: 16.8

"Позиция 10" "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6" Кол-во: 40.0

"Позиция 11" "Реагент нейтрализатора сероводорода для применения в меловых растворах при ремонте скважин Астраханского ГКМ. Взаимодествуя с сероводородом,образует нерастворимые, нетоксиные соединения. Плотность 4,5-4,7 г/см³, поглотительная способность, 0,78 г на г H2S, массовая доля веществ, растворимых в воде 0,5 %, массовая доля летчих веществ 0,5 %, рН водной вытяжки 9-10, массовая доля остатка, нерастворимого в соляной кислоте 0,15 %, расмер частиц 2-6 мкм 2-6" Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Сбалансированный состав на основе катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ в водо-спиртовом растворителе. Внешний вид-Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета; Температура застывания не выше, град. С: -для южного региона минус 30, -для Урало-Поволжского региона минус 40, -для Сибирского региона минус 50; Плотность при 20°С в пределах 0,90-1,10г/см³ ; Массовая доля активного вещества не менее 40%масс.; В том числе массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида не менее 10% масс.; Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 1% (по активному веществу), в пределах 6-9 ед. рН" Кол-во: 23.0

"Позиция 13" "Сухой гидросиликат натрия Силикатный модуль 2,5-3,1, массовая доля оксида натрия 17,9-25,5%, массовая доля диоксида кремния 52,1-74%" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Реагент на основе органических соединений, применяемый для временного блокирования продуктивной зоны. Внешний вид при температуре 80±5 Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета; Кислотное число Не менее 110 мг КОН на 1 г продукта; Плотность при температуре 200С в пределах 0,8-1,05 г/см3" Кол-во: 18.0

"Позиция 15" "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм" Кол-во: 40.0

"Позиция 16" "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм" Кол-во: 40.0

"Позиция 17" "Сбалансированная композиция на основе неорганических солей и модифицирующих добавок для приготовления жидкости глушения. Внешний вид- Смесь порошка и гранул от бесцветного до желтого цвета, допускается образование комков; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более 0,5%; Насыпная плотность не менее 0,6г/см3; Скорость коррозии стали СТ-3 не более 0,125 мм/год; Массовая доля щелочноземельных металлов, не более 35%; Массовая доля влаги не более 10%; Массовая доля общего хлора не более 0,2ррм" Кол-во: 40.0

"Позиция 18" "Реагент предназначен для получения инвертных эмульсий, применяемых при обработке нагнетательных скважин при проведении операций по выравниванию профиля приемистости, а также для приготовления жидкости глушения нефтяных скважин. Представляет собой композицию неионогенных поверхностноактивных веществ с органическим растворителем." Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Однородный раствор триэтаноламиновых эфиров высокомолекулярных жирных кислот (СЖК) в очищенном керосине или дизельном топливе. Внешний вид – Вязкая жидкость от темно-коричневого до черного цвета. Плотность при 20оС не более - 0,98 г/см3. Кислотное число не более - 10 мг КОН на 1 г продукта. Электростабильность инвертной эмульсии с эмульгатором СЭТ-1, не ниже – 150В, Термостойкость инвертной эмульсии с эмульгатором СЭТ-1 не ниже – 135 град.Цельсия" Кол-во: 18.2