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Номер извещения
32110908293
Уникальный номер закупки
21/4.5/0094492/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-55-12
Факс
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Адрес электронной почты
o.agapova@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агапова О. Ф.
Место рассмотрения предложений
г.Н.Новгород, ул. Звездинка, д.11
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Поставка модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Начальная цена
2 964 065,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
28.14.11
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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