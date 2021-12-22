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    Главная / Торги / Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112084Дата и время окончания срока приема заявок Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП112084

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0099014/ДЯмбург

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург/ПР//Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление 22.12.2021 (МИ).docx

    Продл 12.01.2022 итог.docx

    99014 Для Участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112084Подведение итогов не позднее Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (№ 0001/21/4.3/0099014/ДЯмбург)

    Начальная цена

    39 435 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лаборатория-фургон на шасси КамАЗ 43118 CNG в комплектации АИС (агрегат исследования скважин), опросный лист 2021/7"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 3.0

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