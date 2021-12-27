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Номер извещения
32110907874
Уникальный номер закупки
21/2.1/0081987/ГАвиа
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке соответствия экземпляров воздушных судов установленным требованиям к летной годности гражданских воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
merzlyakova.ov@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мерзлякова О. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры 77
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Проведение комплекса работ по оценке соответствия экземпляров воздушного судна установленным требованиям в соответствии с ФАП 519
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907874Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по оценке соответствия экземпляров воздушного судна установленным требованиям в соответствии с ФАП 519https://etpgaz.gazprombank.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплекса работ по оценке соответствия экземпляров воздушного судна установленным требованиям в соответствии с ФАП 519
Начальная цена
2 849 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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