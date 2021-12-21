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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" (БЕВ 77381)

    Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" (БЕВ 77381)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 09:3021.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110907672

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0077381/ГНедра

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0077381/ГНедра/К/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" (БЕВ 77381)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    77381_Документация КО.zip

    Продление вскр_21.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907672Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Начальная цена

    49 442 245,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82

    Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.1

    Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект нитриловых уплотнений S04447"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Элемент сменный Parker 932678Q, гидравлический"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 3"

    "Элемент сменный Parker 933045Q, гидравлический"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 4"

    "Элемент сменный Parker 936711Q, гидравлический"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 5"

    "Фильтр 936704Q, гидравлический"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 6"

    "Уплотнение S23-05992-0 вала насоса DENISON"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект S23-00135-0"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Фильтр PR3145Q, гидравлический"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Подшипник 6-80206 АС17"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Кольцо 840.1012083-10 ЯМЗ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект 840-1117001 фильтра топливного дв. ЯМЗ-840"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Рукав высокого давления СIDAT-РВД-16-2SN-2DK(г)27х1.5-(0/90)-2500 16ММ М27х1.5 2.5М"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Рукав высокого давления CIDAT-РВД-16-2SN- 2DK(г)27х1.5-2500 16ММ М27х1.5 2.5М"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Рукав высокого давления CIDAT-РВД-16-2SN-2DK(г)27х1.5-(0/90)-2000 16ММ М27х1.5 2М"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Рукав высокого давления CIDAT-РВД-16-2SN-2DK(г)27х1.5-2000 16ММ М27х1.5 2М"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Набор прокладок 8421-200005 двигателя ТМЗ 8421-8486 (514 ПР.ГБЦ)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Кольцо резиновое 016-020-25-2-3"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 18"

    "Кольцо резиновое 009-013-25-2-3"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 19"

    "Кольцо 015-019-25"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 20"

    "Кольцо резиновое 026-030-25-2-3"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "Кольцо резиновое 041-045-25-2-3"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 22"

    "Канат стальной d16 (в сборе)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Кольцо N92246"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Кольцо 05.018-228"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 25"

    "Кольцо 05.018-225"

    Кол-во: 61.0

    "Позиция 26"

    "Кольцо 05.018-222"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 27"

    "Кольцо 05.018-219"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 28"

    "Уплотнение 9W6680, Caterpillar DUO-CONE 9w6680"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Шпилька 461025, ступицы опорного колеса"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Штуцер системы гидравлической G2021-12-10S или GE HN 12 HJ 10"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 31"

    "Адаптер в кабину SMA20-1/4NPT-E"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "Болт крепления гусеничный ТСВ101.03.00.008"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 33"

    "Валик 101-23.02.022-2"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 34"

    "Вентиль 111.600.90.000"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Водило 101-2302050"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Втулка 123.100.00.016"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 37"

    "Втулка 108.021.00.001"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 38"

    "Гайка ТСВ101.01.02.004"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 39"

    "Гидронасос PNN25+14S SC46 Sauer Danfoss"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 40"

    "Гидрораспределитель 1РЕ10 574А Г24Н УХЛ4"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 41"

    "Гидроцилиндр 111.021.10.000-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Кабель 121.806.15.000 СБ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Кабель 111.806.41.000 СБ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Кабель 111.806.12.000 СБ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Клапан РПМ-102-2 ТУ2-053-1643-83"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 46"

    "Клапан МКПВ-32/3Т 4Р2 24 УХЛ ТУ2-053-1737-85"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 47"

    "Клапан МКПВ-10/3МВ1 УХЛ4 ТУ2-053-1759-85"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "Клапан контрольного вывода 13.3515310"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 49"

    "Клапан редукционный МКРВ-10/3МВ3 УХЛ4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Клапан редукционный МКРВ-10/3Т УХЛ4"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 51"

    "Кожух 105.520.00.004"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 52"

    "Кольцо ТСВ101.29.03.007"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 53"

    "Комплект 120.900.03.000"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 54"

    "Комплект уплотнений 120.900.02.000"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 55"

    "Комплект уплотнений 120.900.01.000"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 56"

    "Уплотнения 42082-013 200-013 комплект уплотнений сервоклапана MOOG 760С928А"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 57"

    "Комлпект уплотнений 19036000225 для диафрагмы в сб. с зарядным клапаном для гидропневмоаккумулятора"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 58"

    "Комплект уплотнений 2-221 2-221 комплект уплотнений к ATLAS 240H"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 59"

    "Уплотнения 120.900.61.000 комплект уплотнений клапана МКПВ 32"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 60"

    "Уплотнения 120.900.60.000 комплект КОМ10"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 61"

    "Уплотнения 120.900.59.000 комплект МКРВ10"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 62"

    "Пробка К1/16 коническая"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 63"

    "Корпус ТСВ 101.01.02.001"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "Кран шаровый 3/4" г/ш ручка G3/4"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 65"

    "Крышка ТСВ 101.29.03.010"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 66"

    "Крышка ТСВ 101.29.03.008"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Манжета АСЯ 8.687.001-01"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 68"

    "Накладка ТСВ 121.01.05.020"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 69"

    "Опора ТСВ101-2302073 в сборе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Ось ТСВ 101.23.04.001"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 71"

    "Ось коленчатая ТСВ101.01.02.010"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Ось плиты опорной 111.002.00.001"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 73"

    "Палец 123.100.00.012"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 74"

    "Вал 2021480, первичный раздаточного редуктора ALBERO PRIMARIO - MAIN SHAFT"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 75"

    "Пластина 111.001.00.026"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 76"

    "Пневмокамера СВС 17.00.120"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 77"

    "Полуфланец G 74446-24"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 78"

    "Полуфланец GC 3425-16"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 79"

    "Прокладка 101.29.03.006"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 80"

    "Прокладка 101.29.03.005"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 81"

    "Тяга реактивная опорной плиты 111.002.30.000"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 82"

    "Ремкомплект 111.900.02.000"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 83"

    "Рукав 123.300.23.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Рукав 111.300.46.000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 85"

    "Рукав 111.300.40.000"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 86"

    "Рукав 111.300.34.000"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 87"

    "Рукав 111.300.31.000"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 88"

    "Рукав 111.300.30.000"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 89"

    "Рукав 111.300.24.000"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 90"

    "Рукав 111.300.22.000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 91"

    "Рукав 111.300.21.000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Рукав 111.300.20.000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Рукав 111.300.19.000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 94"

    "Рукав 111.300.16.000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 95"

    "Рукав 111.300.15.000"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 96"

    "Рукав 111.300.13.000"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 97"

    "Рукав 111.300.09.000"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 98"

    "Рукав 111.300.08.000"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 99"

    "Рукав 111.300.01.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 100"

    "Рукав 123.300.24.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 101"

    "Рукав 123.300.21.000, 10 РВД, высокого давления, диаметр 10 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 102"

    "Рукав 123.300.20.000"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 103"

    "Рукав 123.300.26.000, 10 РВД, высокого давления, димаетр 10 мм"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 104"

    "Рукав 123.300.09.000, 32 РВД, высокого давления, диаметр 32 мм"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 105"

    "Рукав 123.300.11.000, 32 РВД, высокого давления, диаметр 32 мм"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 106"

    "Рукав 123.300.08.000, 32 РВД, высокого давления, диаметр 32 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 107"

    "Рукав 123.300.10.000, 32 РВД, высокого давления, диаметр 32 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 108"

    "Рукав силиконовый d-20 мм стенка 4.5 мм (2 с.арм, давление макс 10кг/см2, шланг)"

    Кол-во: 285.0

    "Позиция 109"

    "Рукав 123.300.53.000, 16 РВД, высокого давления, димаетр 16 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 110"

    "Рукав 123.300.52.000, 16 РВД, высокого давления, димаетр 16 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 111"

    "Рукав 123.300.51.000, 16 РВД, высокого давления, димаетр 16 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 112"

    "Рукав 123.300.50.000, 16 РВД, высокого давления, димаетр 16 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 113"

    "Сапун SGB-90-03-B"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 114"

    "Рукав силиконовый 38мм Рукав силиконовый d38 (2 с.арм, давление макс 10кг/см2, шланг) Стенка 5 мм"

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 115"

    "Скоба 111.000.025"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 116"

    "Соединитель 111.012.00.003"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 117"

    "Соединитель 111.012.00.002"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 118"

    "Соединитель трубок цанговый Т030600"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 119"

    "Ступица ТСВ101.29.03.001 ТСВ101.29.03.001, опорного колеса в сборе с осью"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 120"

    "Термореле 598261 598261, к теплообменнику LHC-078-F-50-S25-0-0"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 121"

    "Тройник 111.012.004"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 122"

    "Тройник К 1/4х9/16-18-G2030-4-6S"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 123"

    "Тройник К 1/4х9/16-18-G2028-4-6S"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 124"

    "Угольник 120.600.00.003"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 125"

    "Угольник К 1/4х7/16-18-G2024-4-6S"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 126"

    "Угольник К 1/4х7/16-18-G2024-4-4S"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 127"

    "Усилитель потока OSQA8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Фильтроэлемент 1020024477, SP200-E-05B/04(SP200E05B)"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 129"

    "Фильтроэлемент 1020023589, SE-070-G-10-E/4(SE070G10E2)"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 130"

    "Фильтроэлемент FE-3970GGCB18 1020009040, FE-3970GGCB18"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 131"

    "Элемент сменный Parker 932618Q"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 132"

    "Элемент сменный Parker 926717Q"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 133"

    "Фитинг R1/8 3010818"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 134"

    "Цилиндр DSBC-40-50PPVA-N3 N1376658, двустороннего действия"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 135"

    "Шайба ТСВ101.01.02.005"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Шайба 16 65Г 019, винта крепления плиты к колонне источника"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 137"

    "Шайба 628В-3103079 замковая"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 138"

    "Шайба пружинная 7/16"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 139"

    "Штуцер 31.301.50.001"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 140"

    "Штуцер 123.600.00.006"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 141"

    "Штуцер 123.600.00.005"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 142"

    "Штуцер 111.012.10.009"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 143"

    "Штуцер 111.600.90.002"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 144"

    "Штуцер 111.600.00.028"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 145"

    "Штуцер SMK20-1/4 NPT-ED"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 146"

    "Штуцер 123.370.00.001 на рулевой цилиндр"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 147"

    "Гайка 112.370.00.002 на рулевой цилиндр"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 148"

    "Глушитель двигателя 64227.1201010, гофра из нержавейки"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 149"

    "Барабан ТСВ101.23.04.010, звёздочки ведущей"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 150"

    "Болт крепления гусеницы ТСВ 101.03.00.007"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 151"

    "Гайка установки возбудителя вибрации ТСВ 101.03.00.006"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 152"

    "Диафрагма гидропневмоаккумулятора ГПА, 929561"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 153"

    "Кран шаровой системы пневматической 9542, QH-3\8"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 154"

    "Ось 111.002.00.002 плиты опорной 111.002.00.002"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 155"

    "Рукав 123.300.02.000, 38 мм, коллектор 302, 303 - возбудитель"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 156"

    "Рукав 123.650.02.000, системы пневматической шасси, 10x6000"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 157"

    "Тент кунга 111.011.00.000ГЧ"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 158"

    "Цепь 120.002.90.000, в сборе плиты опорной"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 159"

    "Центральная шпилька установки возбудителя вибрации 111.001.00.002-01"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 160"

    "Болт установки возбудителя вибрации 111.021.00.005"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 161"

    "Валик коробки передач СВС-17.00.006"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 162"

    "Коробка передач в сборе СВС-17.00.000"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Кронштейн реактивной тяги 123.002.20.000"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 164"

    "Ограничитель гусеницы ТСВ101.03.00.002"

    Кол-во: 460.0

    "Позиция 165"

    "Трак гусеницы ТСВ101.03.00.004"

    Кол-во: 340.0

    "Позиция 166"

    "Трубка полиамидная 74324, 8х1 РА12 полиамидная 74324, 8х1 РА12 DIN"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 167"

    "Микрошланг 1210027745, МSMS-20/M1/4-E-OR-1500A"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 168"

    "Шестерня ТСВ101-2302021, солнечная внутренняя бортовой передачи"

    Кол-во: 3.0

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