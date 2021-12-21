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Номер извещения
32110907672
Уникальный номер закупки
21/4.3/0077381/ГНедра
Наименование закупки
Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" (БЕВ 77381)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-20
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Bogacheva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачева Е. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
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Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907672Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Начальная цена
49 442 245,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
26.51.82
26.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 20.0
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Кол-во: 4.0
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Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
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Кол-во: 10.0
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Кол-во: 60.0
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Кол-во: 3.0
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Кол-во: 6.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 27.0
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Кол-во: 30.0
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Кол-во: 16.0
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Кол-во: 50.0
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Кол-во: 32.0
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Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 96.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 460.0
Кол-во: 340.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 3.0
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