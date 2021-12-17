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    Главная / Торги / Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110907474

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0098195/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/4.3/0098195/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_внесённых_изменений.doc

    Список_внесённых_изменений.doc

    Извещение.doc

    Приложения.zip

    Документация_0098195.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-21-35

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    Alpatovev@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алпатов Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907474Подведение итогов не позднее Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтесборного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    22 887 969,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рукав"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "установка"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "установка"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "установка"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "расвылитель"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "резервуар"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "резервуар"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 8"

    "резервуар"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "скиммер"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "стенка"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "бон"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 12"

    "бон"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 13"

    "бон"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 14"

    "гидропушка"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "сборщик"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "полотно"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "рукав"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "соединение"

    Кол-во: 4.0

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