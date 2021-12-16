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Номер извещения
32110907413
Уникальный номер закупки
21/4.6/0088884/ПАО Газпром
Наименование закупки
88884_Поставка форменной и специальной форменной одежды для нужд подразделений ведомственной охраны ПАО «Газпром» в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов К. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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88884_Поставка форменной и специальной форменной одежды для нужд подразделений ведомственной охраны ПАО «Газпром» в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907413Подведение итогов не позднее 88884_Поставка форменной и специальной форменной одежды для нужд подразделений ведомственной охраны ПАО «Газпром» в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
88884_Поставка форменной и специальной форменной одежды для нужд подразделений ведомственной охраны ПАО «Газпром» в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
752 386 195,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 670.0
Кол-во: 2672.0
Кол-во: 3816.0
Кол-во: 2731.0
Кол-во: 2576.0
Кол-во: 3095.0
Кол-во: 685.0
Кол-во: 1024.0
Кол-во: 232.0
Кол-во: 1010.0
Кол-во: 2035.0
Кол-во: 1649.0
Кол-во: 2006.0
Кол-во: 1576.0
Кол-во: 620.0
Кол-во: 479.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 186.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 197.0
Кол-во: 112.0
Кол-во: 1444.0
Кол-во: 2085.0
Кол-во: 368.0
Кол-во: 378.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 407.0
Кол-во: 463.0
Кол-во: 2621.0
Кол-во: 3800.0
Кол-во: 2811.0
Кол-во: 3505.0
Кол-во: 685.0
Кол-во: 1081.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 505.0
Кол-во: 2649.0
Кол-во: 3816.0
Кол-во: 53.0
Кол-во: 2524.0
Кол-во: 3387.0
Кол-во: 685.0
Кол-во: 93.0
Кол-во: 1341.0
Кол-во: 543.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 1341.0
Кол-во: 729.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 926.0
Кол-во: 1598.0
Кол-во: 3803.0
Кол-во: 5726.0
Кол-во: 1626.0
Кол-во: 7010.0
Кол-во: 1370.0
Кол-во: 2162.0
Кол-во: 916.0
Кол-во: 5227.0
Кол-во: 7600.0
Кол-во: 5550.0
Кол-во: 5032.0
Кол-во: 6094.0
Кол-во: 1370.0
Кол-во: 1944.0
Кол-во: 894.0
Кол-во: 85.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 244.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 67.0
Кол-во: 128.0
Кол-во: 837.0
Кол-во: 2660.0
Кол-во: 598.0
Кол-во: 306.0
Кол-во: 1536.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 156.0
Кол-во: 133.0
Кол-во: 716.0
Кол-во: 1595.0
Кол-во: 2540.0
Кол-во: 2069.0
Кол-во: 1894.0
Кол-во: 630.0
Кол-во: 237.0
Кол-во: 186.0
Кол-во: 624.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 533.0
Кол-во: 2268.0
Кол-во: 467.0
Кол-во: 655.0
Кол-во: 387.0
Кол-во: 526.0
Кол-во: 1509.0
Кол-во: 816.0
Кол-во: 425.0
Кол-во: 2668.0
Кол-во: 655.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 184.0
Кол-во: 598.0
Кол-во: 851.0
Кол-во: 3110.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 159.0
Кол-во: 1215.0
Кол-во: 979.0
Кол-во: 328.0
Кол-во: 562.0
Кол-во: 1409.0
Кол-во: 125.0
Кол-во: 541.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 470.0
Кол-во: 1898.0
Кол-во: 2592.0
Кол-во: 3151.0
Кол-во: 685.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 67.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 202.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 67.0
Кол-во: 147.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 1214.0
Кол-во: 232.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 507.0
Кол-во: 511.0
Кол-во: 263.0
Кол-во: 507.0
Кол-во: 275.0
Кол-во: 387.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 447.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 321.0
Кол-во: 940.0
Кол-во: 744.0
Кол-во: 143.0
Кол-во: 351.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 610.0
Кол-во: 406.0
Кол-во: 918.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 629.0
Кол-во: 290.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 216.0
Кол-во: 228.0
Кол-во: 641.0
Кол-во: 927.0
Кол-во: 675.0
Кол-во: 615.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 197.0
Кол-во: 337.0
Кол-во: 259.0
Кол-во: 1032.0
Кол-во: 169.0
Кол-во: 508.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 60.0
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