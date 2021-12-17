Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут) для нужд ООО "Газпром телеком" (98442)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110909475 Уникальный номер закупки 21/2.1/0098442/ГТелеком Номер закупки 0095/21/2.1/0098442/ГТелеком/К/ГОС/Э/06.12.2021 Наименование закупки Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут) для нужд ООО "Газпром телеком" (98442) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация 1324581.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-14 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты d.kozlov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица козлов Д. Ю. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru