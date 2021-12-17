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    Главная / Торги / Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут) для нужд ООО "Газпром телеком" (98442)

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут) для нужд ООО "Газпром телеком" (98442)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909475Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909475

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0098442/ГТелеком

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0098442/ГТелеком/К/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут) для нужд ООО "Газпром телеком" (98442)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1324581.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909475Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг связи (Каналы связи в г. Ноябрьск, г. Ленск, г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    4 032 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги связи на участке: г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49 - г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Услуги связи на участке: г. Ноябрьск, ул. Республики д. 20 - г. Ленск, мкр. Газпром, стр. 1"

    Кол-во: 1.0

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