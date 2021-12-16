Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (92350)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110909483 Уникальный номер закупки 21/2.1/0092350/ТГЮгорск Номер закупки 0095/21/2.1/0092350/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/06.12.2021 Наименование закупки Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (92350) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-14 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты d.kozlov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица козлов Д. Ю. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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