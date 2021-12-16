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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (92350)

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (92350)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909483Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909483

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0092350/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0092350/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (92350)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 29.12.2021.docx

    Документация 1324385.zip

    ПК на 12.01.2022.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 14:0012.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909483Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки для размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" . (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    3 716 218,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.4

    Деятельность геодезическая и картографическая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО «Газпром трансгаз Югорск» на земельные участки д ля размещения объекта «Автомобильная дорога Югорск-Советский-Верхний Казым-Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 - км 488,9»"

    Кол-во: 1.0

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