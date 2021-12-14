Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире." Кол-во: 21.6

"Позиция 3" "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире." Кол-во: 41.0

"Позиция 4" "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире." Кол-во: 15.0

"Позиция 5" "Кислота оксиэтилидендифосфоновая. Представляет собой бесцветные кристаллы. ОЭДФ кислота относится к классу дифосфоновых кислот, обладающих высокой комплексообразующей способностью и стойкостью к гидролизу. ОЭДФ кислота хорошо растворима в воде, кислотах, щелочах, метаноле и этаноле. Содержание основного вещества, не менее 98,0 %, рH (1% p-p, 20 ºС), не более 2,0. Содержание железа (Fe), не более 0,0035 %, Фосфорной кислоты (как PO4), не более 0,7 %, Фосфористой кислоты (как PO3), не более 2,5 %, Содержание хлоридов (как Cl), не более 1,0 %." Кол-во: 20000.0

"Позиция 6" "Кислота оксиэтилидендифосфоновая. Представляет собой бесцветные кристаллы. ОЭДФ кислота относится к классу дифосфоновых кислот, обладающих высокой комплексообразующей способностью и стойкостью к гидролизу. ОЭДФ кислота хорошо растворима в воде, кислотах, щелочах, метаноле и этаноле. Содержание основного вещества, не менее 98,0 %, рH (1% p-p, 20 ºС), не более 2,0. Содержание железа (Fe), не более 0,0035 %, Фосфорной кислоты (как PO4), не более 0,7 %, Фосфористой кислоты (как PO3), не более 2,5 %, Содержание хлоридов (как Cl), не более 1,0 %." Кол-во: 17000.0

"Позиция 7" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин)" Кол-во: 40.0

"Позиция 8" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 9" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 10" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 11" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 12" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 5.0

"Позиция 13" "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 49.4

"Позиция 14" "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 120.0

"Позиция 15" "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 16" "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин." Кол-во: 60.0

"Позиция 17" "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты." Кол-во: 40.0

"Позиция 18" "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты." Кол-во: 20.0

"Позиция 19" "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты." Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доля примесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э канистры 31,5л запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты." Кол-во: 17.5

"Позиция 21" "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доля примесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э канистры 31,5л запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты." Кол-во: 25.0

"Позиция 22" "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001." Кол-во: 6.8

"Позиция 23" "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001." Кол-во: 5.0

"Позиция 24" "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001." Кол-во: 25.0

"Позиция 25" "Натp едкий очищенный марки А, налив в пересчете на 100% основного вещества. Внешний вид - Бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля едкого натра (NаОН) - не менее 46 %. Массовая доля углекислого натрия - не более 0,15 %. Массовая доля хлористого натрия - не более 0,007 %. Массовая доля сульфатов - не более 0,002. Массовая доля кремниевой кислоты - не более 0,002. Массовая доля железа - не более 0,0007. Массовая доля ртути - не более 0,00007 %. Массовая доля алюминия - не более 0,002 %. Массовая доля кальция - не более 0,0014. Массовая доля бария - не более 0,0001 %. Массовая доля магния - не более 0,0001 %. Массовая доля марганца - не более 0,00001 %. Массовая доля меди - не более 0,00001 %. Массовая доля никеля - не более 0,00001 %. Массовая доля свинца - не более 0,00002 %. Массовая доля хлорноватистого натрия - не более 0,0001 %. Коэффициент светопропускания - не менее 93 %" Кол-во: 40.0

"Позиция 26" "Натрий едкий, налив в пересчете на 100 % основного вещества. Внешний вид: Марка РД (высший сорт) - Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок. Марка РМ-А - Бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля гидроксида натрия, не менее, %: 46,0/48,0. Массовая доля карбоната натрия, не более, %:0,6/ 0,10.. Массовая доля хлорида натрия, не более %: 3,0 / 0,024. Массовая доля железа, в пересчете на оксид железа III, не более, %: 0,007/ 0,0015. Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %: не нормируется. Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %: не нормируется. Массовая доля сульфата натрия, не более, %: не нормируется / 0,012. Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций ,%: не нормируется. Массовая доля хлората натрия, не более, %: 0,25/ 0,0020. Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец %: не нормируется. Массовая доля ртути %: не нормируется. Массовая доля никеля, не" Кол-во: 9.3

"Позиция 27" "Состав моющий, в бочках по 210 кг. Представляет собой раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в полярном растворителе. Массовая доля активного вещества, не менее 80%. Температура замерзания, не выше, °С - минус 15. Температура помутнения 1% об. раствора в дистиллированной воде, в пределах, °С - 83 - 89. Межфазное натяжение на границе раздела фаз Н-Октан - 0,5% масс. в дистиллированной воде при 20°С , мН/м, не более - 1,0." Кол-во: 1.8

"Позиция 28" "Состав моющий, в бочках по 210 кг. Представляет собой раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в полярном растворителе. Массовая доля активного вещества, не менее 80%. Температура замерзания, не выше, °С - минус 15. Температура помутнения 1% об. раствора в дистиллированной воде, в пределах, °С - 83 - 89. Межфазное натяжение на границе раздела фаз Н-Октан - 0,5% масс. в дистиллированной воде при 20°С , мН/м, не более - 1,0." Кол-во: 10.0