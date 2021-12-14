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Номер извещения
32110908952
Уникальный номер закупки
21/4.3/0100328/ГПК
Наименование закупки
Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 100328)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-20
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Bogacheva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачева Е. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908952Подведение итогов не позднее Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"
Начальная цена
156 491 016,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
20.59.52.199
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
Кол-во: 21.6
Кол-во: 41.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 20000.0
Кол-во: 17000.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 49.4
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 17.5
Кол-во: 25.0
Кол-во: 6.8
Кол-во: 5.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 9.3
Кол-во: 1.8
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.2
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