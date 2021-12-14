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    Главная / Торги / Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 100328)

    Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 100328)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908952Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110908952

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100328/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0100328/ГПК/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 100328)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    100328_Документация МИ.zip

    ПК на 29.12.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908952Подведение итогов не позднее Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислот, моющего состава и натра едкого для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    156 491 016,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире."

    Кол-во: 21.6

    "Позиция 3"

    "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире."

    Кол-во: 41.0

    "Позиция 4"

    "Кислота лимонная моногидрат и безводная, в мешках. Кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C. Хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 5"

    "Кислота оксиэтилидендифосфоновая. Представляет собой бесцветные кристаллы. ОЭДФ кислота относится к классу дифосфоновых кислот, обладающих высокой комплексообразующей способностью и стойкостью к гидролизу. ОЭДФ кислота хорошо растворима в воде, кислотах, щелочах, метаноле и этаноле. Содержание основного вещества, не менее 98,0 %, рH (1% p-p, 20 ºС), не более 2,0. Содержание железа (Fe), не более 0,0035 %, Фосфорной кислоты (как PO4), не более 0,7 %, Фосфористой кислоты (как PO3), не более 2,5 %, Содержание хлоридов (как Cl), не более 1,0 %."

    Кол-во: 20000.0

    "Позиция 6"

    "Кислота оксиэтилидендифосфоновая. Представляет собой бесцветные кристаллы. ОЭДФ кислота относится к классу дифосфоновых кислот, обладающих высокой комплексообразующей способностью и стойкостью к гидролизу. ОЭДФ кислота хорошо растворима в воде, кислотах, щелочах, метаноле и этаноле. Содержание основного вещества, не менее 98,0 %, рH (1% p-p, 20 ºС), не более 2,0. Содержание железа (Fe), не более 0,0035 %, Фосфорной кислоты (как PO4), не более 0,7 %, Фосфористой кислоты (как PO3), не более 2,5 %, Содержание хлоридов (как Cl), не более 1,0 %."

    Кол-во: 17000.0

    "Позиция 7"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 8"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 9"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 10"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 11"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 12"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Кислота соляная ингибированная в канистрах, запалетированных на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты. массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 49.4

    "Позиция 14"

    "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 15"

    "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 16"

    "Кислота соляная ингибированная в п/э контейнерах 1м³ в стальной обрешётке на поддонах. Массовая доля хлористого водорода 27-33%, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. Представляет собой смесь соляной кислоты и ингибитора коррозии. Скорость коррозии стали СтЗкп в кислоте ингибированной при 20 °С, г/м*ч, не более 0,2. Массовая доля железа, % масс., не более 0,03. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Температура застывания, °С, не выше минус 50. Проведение геолого-технических мероприятий на скважинах (кислотные обработки с целью повышения продуктивности добывающих скважин и увеличению приёмистости нагнетательных скважин."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 17"

    "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 18"

    "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 19"

    "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доляпримесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э бочки запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доля примесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э канистры 31,5л запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты."

    Кол-во: 17.5

    "Позиция 21"

    "Кислота фтористоводородная. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость. Массовая доля фтористого водорода, %, не менее 40,0. Массовая доля примесей, %, не более: кремнефтористоводородной кислоты -0,006; серной кислоты - 0,05; хлористого водорода - 0. Отсутствие легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС) и ЧАС, способных разлагаться до ХОС. Упаковка - п/э канистры 31,5л запалетированные на поддонах с обвязкой в транспортные пакеты."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 22"

    "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа  (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001."

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 23"

    "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа  (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 24"

    "Натр едкий очищенный, в мешках. Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее 99,5; Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 0,5; Массовая доля натрия хлорида, %, не более 0,005; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,005; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа  (F2O3), %, не более 0,002; Массовая доля ртути, %, не более 0,0001."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 25"

    "Натp едкий очищенный марки А, налив в пересчете на 100% основного вещества. Внешний вид - Бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля едкого натра (NаОН) - не менее 46 %. Массовая доля углекислого натрия - не более 0,15 %. Массовая доля хлористого натрия - не более 0,007 %. Массовая доля сульфатов - не более 0,002. Массовая доля кремниевой кислоты - не более 0,002. Массовая доля железа - не более 0,0007. Массовая доля ртути - не более 0,00007 %. Массовая доля алюминия - не более 0,002 %. Массовая доля кальция - не более 0,0014. Массовая доля бария - не более 0,0001 %. Массовая доля магния - не более 0,0001 %. Массовая доля марганца - не более 0,00001 %. Массовая доля меди - не более 0,00001 %. Массовая доля никеля - не более 0,00001 %. Массовая доля свинца - не более 0,00002 %. Массовая доля хлорноватистого натрия - не более 0,0001 %. Коэффициент светопропускания - не менее 93 %"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 26"

    "Натрий едкий, налив в пересчете на 100 % основного вещества. Внешний вид: Марка РД (высший сорт) - Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок. Марка РМ-А - Бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля гидроксида натрия, не менее, %: 46,0/48,0. Массовая доля карбоната натрия, не более, %:0,6/ 0,10.. Массовая доля хлорида натрия, не более %: 3,0 / 0,024. Массовая доля железа, в пересчете на оксид железа III, не более, %: 0,007/ 0,0015. Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %: не нормируется. Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %: не нормируется. Массовая доля сульфата натрия, не более, %: не нормируется / 0,012. Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций ,%: не нормируется. Массовая доля хлората натрия, не более, %: 0,25/ 0,0020. Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец %: не нормируется. Массовая доля ртути %: не нормируется. Массовая доля никеля, не"

    Кол-во: 9.3

    "Позиция 27"

    "Состав моющий, в бочках по 210 кг. Представляет собой раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в полярном растворителе. Массовая доля активного вещества, не менее 80%. Температура замерзания, не выше, °С - минус 15. Температура помутнения 1% об. раствора в дистиллированной воде, в пределах, °С - 83 - 89. Межфазное натяжение на границе раздела фаз Н-Октан - 0,5% масс. в дистиллированной воде при 20°С , мН/м, не более - 1,0."

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 28"

    "Состав моющий, в бочках по 210 кг. Представляет собой раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в полярном растворителе. Массовая доля активного вещества, не менее 80%. Температура замерзания, не выше, °С - минус 15. Температура помутнения 1% об. раствора в дистиллированной воде, в пределах, °С - 83 - 89. Межфазное натяжение на границе раздела фаз Н-Октан - 0,5% масс. в дистиллированной воде при 20°С , мН/м, не более - 1,0."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "Состав моющий, в бочках по 210 кг. Представляет собой раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в полярном растворителе. Массовая доля активного вещества, не менее 80%. Температура замерзания, не выше, °С - минус 15. Температура помутнения 1% об. раствора в дистиллированной воде, в пределах, °С - 83 - 89. Межфазное натяжение на границе раздела фаз Н-Октан - 0,5% масс. в дистиллированной воде при 20°С , мН/м, не более - 1,0."

    Кол-во: 10.2

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