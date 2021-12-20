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Номер извещения
32110906151
Уникальный номер закупки
21/4.3/0093102/ГМРГВоронеж
Наименование закупки
Поставка пломбировочных материалов для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Почтовый адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Контактный телефон
+7 473 254-34-77
Факс
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Адрес электронной почты
E.Smolyaninova@vrgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольянинова Е. А.
Место рассмотрения предложений
394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломбировочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломбировочных материалов
Начальная цена
1 542 955,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Воронеж
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж
Адрес местонахождения
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
32.99.5
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3696.0
Кол-во: 108926.0
Кол-во: 92902.0
Кол-во: 38122.0
Кол-во: 13935.0
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