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    Главная / Торги / Поставка пломбировочных материалов для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"

    Поставка пломбировочных материалов для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломбировочных материалов394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110906151

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0093102/ГМРГВоронеж

    Номер закупки

    0265/21/4.3/0093102/ГМРГВоронеж/ПР/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка пломбировочных материалов для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение №2 в маркетинговых исследованиях.docx

    Приложение 2. Техническое задание редакция от 13.12.2021.docx

    Извещение редакция от 13.12.2021.doc

    Извещение о внесении изменений (2).pdf

    Документация об осуществлении маркетинговых исследований в электронной форме редакция от 13.12.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Юридический адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Почтовый адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Контактный телефон

    +7 473 254-34-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Smolyaninova@vrgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольянинова Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12А

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пломбировочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906151Подведение итогов не позднее Поставка пломбировочных материалов394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломбировочных материалов

    Начальная цена

    1 542 955,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Адрес местонахождения

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Классификатор ОКПД2

    32.99.5

    Изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба антимагнитная"

    Кол-во: 3696.0

    "Позиция 2"

    "Проволока пломбировочная D0.4мм"

    Кол-во: 108926.0

    "Позиция 3"

    "Пломба номерная"

    Кол-во: 92902.0

    "Позиция 4"

    "Наклейка контрольно-защитная"

    Кол-во: 38122.0

    "Позиция 5"

    "Пломба номерная"

    Кол-во: 13935.0

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