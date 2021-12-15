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Номер извещения
ГП112083
Уникальный номер закупки
21/4.3/0101297/Газмаш
Наименование закупки
Поставка уплотнителя дверки GM441 561 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-37
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Е. П.
Место рассмотрения предложений
195027, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Закупки и тендеры 78
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уплотнителя дверки GM441 561 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.01.202220.01.2022 14:0020.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112083Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителя дверки GM441 561 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"195027, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителя дверки GM441 561 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
599 721,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.19.20.112
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13960.0
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