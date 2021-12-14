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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110905769
Уникальный номер закупки
22/2.1/0000751/ГМРГЯрославл
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению системы Консультант Плюс в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Почтовый адрес
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Контактный телефон
+7 4852 79-78-13
Факс
+7 4852 79-78-99
Адрес электронной почты
F0504@rgk76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нагибин Д. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Ярославль , ул. Рыбинская д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению системы Консультант Плюс в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению системы Консультант Плюс в 2022-2024 гг. для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
Начальная цена
1 572 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ярославль
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль
Адрес местонахождения
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
63.11.11.000
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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