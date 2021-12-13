Поставка пенорегулятора для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 91785)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3." Кол-во: 2.0