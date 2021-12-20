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    Главная / Торги / Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 93048)

    Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 93048)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:3020.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110904065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110904065

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0093048/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0093048/ГПК/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 93048)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 29.12.2021.docx

    93048_ГПК_Документация КО ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110904065Подведение итогов не позднее Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    1 386 523,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая стальная DN 50 PN 1,6 МПа, фланцевая в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками, климатического исполнения ХЛ1, с ручным управлением"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая стальная DN 50 PN 1,6 МПа, фланцевая в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками, климатического исполнения ХЛ1, с ручным управлением"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 1,6 МПа из стали 20ГСЛ исполнение ХЛ1, tраб.- tокр.возд от -60град.C до +34 град.C, фланцевая в комплекте с ответными фланцами исполнения E-F из стали 09Г2С, крепежом, прокладками с ручным управлением, проводимая среда -стабильный конденсат"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа из стали 20ГСЛ исп.ХЛ1, tраб.- tокр.возд от - 60град.С до +34 град.С, фланцевая в комплекте с ответными фланцами исполнения E-F из стали 09Г2С, крепежом, прокладками с ручным управлением, проводимая среда - дизтопливо"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Задвижка с ручным приводом, фланцевая исполнения J, надземной установки, климатическое исполнение ХЛ1, DN 50 PN 16,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками и поворотной заглушкой ЗКЛ 50-160 ХЛ1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 6"

    "Задвижка с ручным приводом, фланцевая надземной установки, климатическое исполнение ХЛ1, DN 50 PN 25,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками и поворотной заглушкой ЗКЛ 50-250 ХЛ1"

    Кол-во: 1.0

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