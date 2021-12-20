Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 93048)

Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

Поставка клиновых задвижек для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая стальная DN 50 PN 1,6 МПа, фланцевая в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками, климатического исполнения ХЛ1, с ручным управлением" Кол-во: 16.0

"Позиция 2" "Задвижка клиновая стальная DN 50 PN 1,6 МПа, фланцевая в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками, климатического исполнения ХЛ1, с ручным управлением" Кол-во: 18.0

"Позиция 3" "Задвижка клиновая DN 50 PN 1,6 МПа из стали 20ГСЛ исполнение ХЛ1, tраб.- tокр.возд от -60град.C до +34 град.C, фланцевая в комплекте с ответными фланцами исполнения E-F из стали 09Г2С, крепежом, прокладками с ручным управлением, проводимая среда -стабильный конденсат" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа из стали 20ГСЛ исп.ХЛ1, tраб.- tокр.возд от - 60град.С до +34 град.С, фланцевая в комплекте с ответными фланцами исполнения E-F из стали 09Г2С, крепежом, прокладками с ручным управлением, проводимая среда - дизтопливо" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Задвижка с ручным приводом, фланцевая исполнения J, надземной установки, климатическое исполнение ХЛ1, DN 50 PN 16,0 МПа, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками и поворотной заглушкой ЗКЛ 50-160 ХЛ1" Кол-во: 3.0