Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0087931/ГППроект)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110903680 Уникальный номер закупки 21/2.1/0087931/ГППроект Номер закупки 0080/21/2.1/0087931/ГППроект/К/ГОС/Э/03.12.2021 Наименование закупки Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0087931/ГППроект) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Юридический адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Почтовый адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Контактный телефон +7 812 578-79-97 Факс +7 812 578-79-97 Адрес электронной почты zakupki@gazpromproject.ru Ф.И.О. контактного лица Киреева С. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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