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    Главная / Торги / Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0087931/ГППроект)

    Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0087931/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903680Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903680

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0087931/ГППроект

    Номер закупки

    0080/21/2.1/0087931/ГППроект/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование» (21/2.1/0087931/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о внесении изменений (1).doc

    Документация 87931.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киреева С. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903680Подведение итогов не позднее Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    48 966 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19

    Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание полного комплекса услуг по перевозке автомобильной и специальной техники, оборудования и прочих грузов на железнодорожных платформах для нужд ООО «Газпром проектирование»"

    Кол-во: 1.0

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