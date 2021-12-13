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Номер извещения
32110903651
Уникальный номер закупки
21/4.3/0100830/ГПитание
Наименование закупки
Поставка мяса птицы и субпродуктов свежемороженых для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мяса птицы и субпродуктов свежемороженых для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.01.202210.01.2022 14:0010.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903651Подведение итогов не позднее Поставка мяса птицы и субпродуктов свежемороженых для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мяса птицы и субпродуктов свежемороженых для нужд филиала "Оренбургское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
2 837 952,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
10.12
46.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 5300.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
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