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    Главная / Торги / Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903677

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0094577/МРГВологда

    Номер закупки

    0258/21/4.3/0094577/МРГВологда/К/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение _2_Техническое задание.docx

    Документация ГСМ.docx

    Приложение__3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение _1_Проект договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    +7 8172 57-01-51

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лузанова Л. Н.

    Место рассмотрения предложений

    160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903677Подведение итогов не позднее Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива моторного для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Начальная цена

    1 845 429,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 13683.092

    "Позиция 2"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 8987.304

    "Позиция 3"

    "Топливо дизельное"

    Кол-во: 14342.986

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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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