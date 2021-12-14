Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ" (БЕВ 100327)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин." Кол-во: 1150.0

"Позиция 2" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 42.803

"Позиция 3" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 43.401

"Позиция 4" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 49.657

"Позиция 5" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 38.663

"Позиция 6" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 37.467

"Позиция 7" "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ." Кол-во: 49.013

"Позиция 8" "Химический поглотитель аммиака и сероводорода Внешний вид: гранулы цилиндрической формы темно-серого цвета без механических примесей; Фракционный состав,массовая доля остатка на сите с полотном: - № 36, не более: 0,4%; - № 28, не более: 3,0%; - № 15, не менее: 83,6%; - № 10, не более: 12%; - на поддоне, не более: 1,0%; Массовая доля водорастворимой сернокислой меди, не менее: 10,0%; Динамическая активность по аммиаку, не менее: 60 мин; Динамическая активность по сероводороду, не менее: 30 мин; Насыпная плотность фиксируется: 570-600 г/дм3. Применяется в системах вентиляции для улавливания паров сероводорода." Кол-во: 9.28

"Позиция 9" "Уголь активный гранулированный Внешний вид: Гранулы от темно-серого до черного цвета. Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 - не более 0,4 %; № 28 - не более 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10 - не более 10,0 %; на поддоне - не более 0,6 %; Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации раствора этаноламинов на установках процесса очистки и осушки природного газа." Кол-во: 35.995

"Позиция 10" "Уголь активный гранулированный Внешний вид: Гранулы от темно-серого до черного цвета. Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 - не более 0,4 %; № 28 - не более 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10 - не более 10,0 %; на поддоне - не более 0,6 %; Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации раствора этаноламинов на установках процесса очистки и осушки природного газа." Кол-во: 83.996