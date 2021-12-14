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    Главная / Торги / Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ" (БЕВ 100327)

    Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ" (БЕВ 100327)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110909000

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0100327/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0100327/ГПК/К/ГОС/Э/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ" (БЕВ 100327)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    100327_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909000Подведение итогов не позднее Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля активного и поглотителя химического для нужд ООО "Газпром переработка", ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    136 992 229,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин."

    Кол-во: 1150.0

    "Позиция 2"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 42.803

    "Позиция 3"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 43.401

    "Позиция 4"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 49.657

    "Позиция 5"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 38.663

    "Позиция 6"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 37.467

    "Позиция 7"

    "Уголь активный гранулированный Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более: 0,4 %; № 28, не более: 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10, не более: 10,0 %; на поддоне, не более: 0,6 % Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации амина с целью удаления из амина углеводородов и тяжелых пенообразующих веществ."

    Кол-во: 49.013

    "Позиция 8"

    "Химический поглотитель аммиака и сероводорода Внешний вид: гранулы цилиндрической формы темно-серого цвета без механических примесей; Фракционный состав,массовая доля остатка на сите с полотном: - № 36, не более: 0,4%; - № 28, не более: 3,0%; - № 15, не менее: 83,6%; - № 10, не более: 12%; - на поддоне, не более: 1,0%; Массовая доля водорастворимой сернокислой меди, не менее: 10,0%; Динамическая активность по аммиаку, не менее: 60 мин; Динамическая активность по сероводороду, не менее: 30 мин; Насыпная плотность фиксируется: 570-600 г/дм3. Применяется в системах вентиляции для улавливания паров сероводорода."

    Кол-во: 9.28

    "Позиция 9"

    "Уголь активный гранулированный Внешний вид: Гранулы от темно-серого до черного цвета. Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 - не более 0,4 %; № 28 - не более 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10 - не более 10,0 %; на поддоне - не более 0,6 %; Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации раствора этаноламинов на установках процесса очистки и осушки природного газа."

    Кол-во: 35.995

    "Позиция 10"

    "Уголь активный гранулированный Внешний вид: Гранулы от темно-серого до черного цвета. Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 - не более 0,4 %; № 28 - не более 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10 - не более 10,0 %; на поддоне - не более 0,6 %; Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации раствора этаноламинов на установках процесса очистки и осушки природного газа."

    Кол-во: 83.996

    "Позиция 11"

    "Уголь активный гранулированный Внешний вид: Гранулы от темно-серого до черного цвета. Фракционный состав: массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 - не более 0,4 %; № 28 - не более 3,0 %; № 15 - не менее: 86,0 %; № 10 - не более 10,0 %; на поддоне - не более 0,6 %; Прочность гранул на истирание: не менее 75 %; Массовая доля влаги: не более 5,0 %; Суммарный объем пор по воде: не менее 0,8 см3/г; Динамическая активность по бензолу: не менее 40 мин. Применяется для фильтрации раствора этаноламинов на установках процесса очистки и осушки природного газа."

    Кол-во: 33.281

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