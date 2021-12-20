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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 93826)

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 93826)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:3020.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110903447

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0093826/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0093826/ГПК/ПР/ГОС/Э/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 93826)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 29.12.2021.docx

    93826_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903447Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    13 969 832,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш ОП2904-39-93 (125х90мм) для насоса 2,5Т-10/10Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Корпус клапана Н52.002.01.004 для насоса ДП 100/250 К14В"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Электромагнит 06.31.01.06.000 для детандера ДПВ 4.2-200/6-2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Плунжер Н52.002.01.008 для насоса ДП 100/250 К14В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Плунжер Т-2-10/100-01Г.15.011 ЗИП для насоса 2,5Т-10/10Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Проставок Т-2-10/100-02П.05.002 для насоса 2,5Т-10/10Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 7"

    "Стакан Т-2-4/250-01Г.17.007 насоса 2,5Т-4/25Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 8"

    "Муфта магнитная ММРЦ-33 насоса ЦНГ-12,5/50"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Уплотнение торцевое 289.02.000 насоса СВН-80"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 10"

    "Втулка Т-2-10/100-01Г.15.506 насоса 2,5Т-10/10Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 11"

    "Втулка Т-2-4/250-01.15.006 насоса 2,5Т-4/25"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 12"

    "Шарик 12,7+-0,1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Стакан герметичный СГТ.83.40.000 насоса ЦНСГ-Е"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Стакан герметичный СГТ.83.40.000 насоса ЦНСГ-Е"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Вставка Т-2-10/10-2П.05.101 ЗИП для насоса 2,5Т-10/10Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Плунжер Н324.01.01.002 насоса ПТ2,5/160"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Плунжер СН512.02.02.001 насоса 2,3ПТ-1/40Д2-В2"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 18"

    "Плунжер в сборе Ц20/60-5-002 насоса НД2,5-100/250"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 19"

    "Лобовина левая В1-12.10.02 насоса ВВН-1-12-УХЛ, ВК-12М1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "Лобовина правая В1-12.10.03 насоса ВВН-1-12-УХЛ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 21"

    "Колесо рабочее Н12.104.01.008 насоса НК 65/35-70"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Вал УОС4-40/2 для насоса ХЕ-3/40 ГОСТ 32601-2013"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Втулка защитная вала 2Г40Ж-129А для насоса ХЕ-3/40"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Колесо рабочее 26-1-0 насоса АХЕ 40-25-160К-55-42"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Втулка защитная 95-8-01 насоса АХЕ 40-25-160К-55-42"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Штифт силовой 03701190192N (Стопорный палец) Поз.№037H по спецификации 1066.131.020, ЗИП к насосу Milton Roy Primaroyal PR, PR 146AB48N250TX/BI/9/HV3/ZN., серийный номер 201006060004-1-2-8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Натяжитель рычага 03701200192N (Контрольный штифт) Поз.№037I по спецификации 1066.131.020 ЗИП к насосу Milton Roy Primaroyal PR, PR 146AB48N250TX/BI/9/HV3/ZN., серийный номер 201006060004-1-2-8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Плунжер АЯКЖ.1Ц60.040.114.010 насосу АНД"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Плунжер АЯКЖ.1Ц60.045.014.010 к насосу НД"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Гильза 3 ступени 391.169.01.021 ЗИП для детандера ДПВ 4.2-200/6-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Втулка (нижняя) переднего подшипника скольжения ГДМП 6-01.01.205"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Втулка ГДМП6-01.01.001 к насосным аграгетам марки ГДМ, ГДМП"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Колесо ЦМГ-2.5/40.0-40 для насоса ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Палец ГДМ19.00"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 35"

    "Втулка магнитная наружная ГДМП7.02.240-02 для ГДМП 14-Е-31,5\63"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Втулка магнитная внутренняя ГДМП7.01.270-04 к насосным агрегатам ГДМП 14-Е-31,5\63"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Комплект подшипников скольжения (Силицированный графит СГТ) для насоса ЦМГ-12,5/50; ЦМГ-2,5/40; ЦМГ-25/25"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 38"

    "Комплект подшипников скольжения (Силицированный графит СГТ) для насоса ЦМГ-12,5/50; ЦМГ-2,5/40; ЦМГ-25/25"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Муфта магнитная ММРЦ-25, композитный материал, для насоса ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Манжета СИН32.04.100.04.03.013 плунжерного насоса СИН32.04.100.00.00.000"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 41"

    "Плунжер ДИЯМ20.03.002 насоса 2,3ПТ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Опора НЦСГ-Е-2-2000М.03.00.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Опора НЦСГ-Е-2-2000М.03.00.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Подшипник НЦСГ-Е-2-2000М.04.00.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 45"

    "Полумуфта ведущая НЦСГ-Е-2-2000М.05.00.000 насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Кольцо пружинное упорное плоское наружное эксцентрическое по ГОСТ13942-86 А 17.60С2А.Кд6.хр для насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2, зав. №442/248, 2008 г.в. (2 секции НЦСГЕ 5.250.00.000, 11кВтх2)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 47"

    "Подпятник СО96.10 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 48"

    "Пята СО96.20 насоса НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 49"

    "Пакет уплотнения плунжера D=100 гидроузла насоса СИН 32.04.100.04.03.100-04 в сборе"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 50"

    "Фиксатор НЦСГ-Е-2-2000.2.1.00.010 К насоса НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Шпонка 5х5х118 Сталь 40Х13 для НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Шпонка 1,6х1,6х1430 Сталь 40Х13 для НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 53"

    "Шпонка 2х2х12 сталь 40Х13 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Шпонка 2х2х83 сталь 40Х13 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Шпонка 2х2х1690 сталь 40Х13 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Шпонка 5х5х18 сталь 40Х13 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Шпонка 6х6х90 сталь 40Х13 насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Уплотнение торцевое 0450/TU2100/К/BR1С1/М1 ЗИП к насосу КММ65-50-250б/2-5-У2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Полумуфта ведомая магнитная НЦСГ-Е-2-2000М.06.00.000 насосного агрегата НЦСГ-Е-1-2000-А-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Втулка защитная СО17.01-01СБ насоса НЦСГ-Е"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Клапан Н322.10.04.002 насоса 2,3ПТ-2,5/16Д1В2"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 62"

    "Плунжер Н514.01.01.001 насоса 2,3ПТ-2,5/16Д1В2"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 63"

    "Седло Н322.10.04.001.Запасные части к насосу 2,3ПТ-2,5/16Д1В2"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 64"

    "Манжета СИН32.04.100.04.03.016 уплотнения плунжера ф 125 мм насоса трехплунжерного СИН32"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 65"

    "Манжета СИН32.04.100.04.03.014 уплотнения плунжера ф 100 мм насоса трехплунжерного СИН32"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 66"

    "Клапан СИН61.00.108.600-01 ф 108 мм гидравлической части насоса трехплунжерного СИН32"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 67"

    "Компрессор передвижной, С-412М, 0,16 м/мин, 1,0 мПа, 2.20 кВт, габариты 750х400х500мм, напряжение 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Уплотнение торцевое 385.04.000 к насосу СЦЛ 20-24 ОСТ 26-06-1493-87"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 69"

    "Уплотнение торцевое 385.04.000 к насосу СЦЛ 20-24 ОСТ 26-06-1493-87"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 70"

    "Втулка уплотняющая материал МИК1 к насосу 1Д315-71"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 71"

    "Диск гидравлической пяты ЦНС 38-44...231.01.107 насоса ЦНС-38-154"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 72"

    "Втулка уплотняющая материал МИК1 Торцевое уплотнение РДТ-90"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 73"

    "Втулка ГДМП6-01.01.01.001 ЗИП для насоса ГДМП 6-Е-25/50-А-3,7-11-У2"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 74"

    "Плунжер Т-2-4/250-01Г.15.011 ЗИП для насоса 2,5Т-4/25Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 75"

    "Проставок Т-2-4/250-01Г.00.003 насоса 2,5Т-4/25Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 76"

    "Пружина Т-2-10/100-01Г.13.005-01 к насосу Т2-10/100"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 77"

    "Манжета резиновая Р20х40 Н404145.006-06 для насоса НД2,5-100/250"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 78"

    "Кольцо Ц20/60-004-01 для насоса НД2,5-100/250"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 79"

    "Гильза ЦМГ 12.5/50.0-113 запасная часть насоса ЦМГ 12.5/50.0 артикул ЦМГ12.5/50.0-113"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Муфта магнитная ММ080-010/Т5208 ЗИП для насоса ЦМГ 12,5/40"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 81"

    "Уплотнение торцевое СДВТ-0280-341936 для насоса АХЕ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Ремонтный комплект уплотнения торцевого СДВТ-0495-17957 насоса ХЕ-45/31-А-2Г"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 83"

    "Втулка ГДМП6-01.01.205 к насосным арегатам ГДМП"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 84"

    "Колесо рабочее ГДМП6-01.01.210-01 насоса ГДМП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "Вкладыш верхнего подшипника скольжения ГДМП6-01.01.302 насоса ГДМП"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Вкладыш верхнего подшипника скольжения ГДМП6-01.01.302 насоса ГДМП"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Вкладыш верхнего подшипника скольжения ГДМП6-01.01.302 насоса ГДМП"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Прокладка ГДМП2.00.011-02 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 89"

    "Прокладка ГДМП6.00.012 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 90"

    "Прокладка ГДМП6.01.002 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 91"

    "Прокладка ГДМП6.02.002 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 92"

    "Прокладка ГДМП6.02.002-01 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 93"

    "Втулка упругая МУВП1-14-4 к насосу ХЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 94"

    "Прокладка ГДМ19.01.003 к насосу ГДМ19-Е-30/70-К-22-У2,5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 95"

    "Прокладка ГДМ19.01.003-01 к насосам ГДМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Прокладка ГДМП6.02.002-02 насоса ГДМП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 97"

    "Комплект для ремонта сальников насоса СЦЛ-20-24 Артикул: 1925"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 98"

    "Плунжер АР45-01-001 М8Л для насоса"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "Корпус клапана Ц40/16I-006 для насоса НД100/250 ОСТ 26-06-2003-77"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 100"

    "Комплект ремонтный РК-4 (полный) торцевого уплотнения СДН-60"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 101"

    "Экран защитный ГДМП6-01.01.710"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 102"

    "Сборка сильфонная артикул 41424 торцевого уплотнения СДВТ-0495-17957"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 103"

    "Комплект подшипников скольжения для насоса ГДМП 14-Е-31,5\63"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Опора подпятника в сборе 20.250.09.000 для насоса НЦСГ-Е-12,5-1000-УХЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Ротор насоса 42/350/2-B D.15/20 арт. 2044184"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Палец соединяющий полумуфты в сборе для насоса ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 107"

    "Комплект торцовых уплотнений D.17 арт. 122097593 к насосу Wilo IP-E 32/160-1,1/2 R"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Прокладка АР42-01-006 насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Уплотнение торцовое скользящее (СТУ), артикул 4027347 к насосу Wilo MHIE 205-1/E/3-2-2G."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 110"

    "Седло клапана АР42-01-005 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 111"

    "Корпус клапана АР42-01-004 для насоса НДР 320/250"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 112"

    "Комплект торцовых уплотнений артикул 2026903 к насосу Wilo IL100/190-30/2. (Арт. насоса 2036377)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 113"

    "Корпус клапана АР42-01-014 для насоса НД 2,5Р 320/160 К14В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 114"

    "Комплект торцовых уплотнений KOLMECS C/SIC (BQE) диаметр 40 мм, для насоса АЦМЛ-100S/247-45,0/2"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 115"

    "Комплект торцовых уплотнений KOLMECS C/SIC (BQE) диаметр 40 мм, для насоса АЦМЛ-100S/247-45,0/2"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 116"

    "Втулка уплотняющая поз. 2 торцевого уплотнения СДВТ-0495-17957 к насосу ХЕ-45/31-А-2Г"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 117"

    "Кольцо уплотнительное поз.1.2 торцевого уплотнения СДВТ-0495-17957 к насосу ХЕ-45/31-А-2Г"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 118"

    "Прокладка поз.9 торцевого уплотнения СДВТ-0495-17957 к насосу ХЕ-45/31-А-2Г"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 119"

    "Прокладка поз.10 торцевого уплотнения СДВТ-0495-17957 к насосу ХЕ-45/31-А-2Г"

    Кол-во: 2.0

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